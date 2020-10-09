Google предоставляет полиции пользовательские данные по ключевым словам

Google предоставляет полиции информацию, основанную на том, что люди ищут, включая такие данные, как IP-адреса, пишет CNet. Обычно правоохранительным органам нужен ордер, чтобы получить конфиденциальную информацию. Однако недавний кейс показал, что всё может быть и в обратном порядке: Google просят раскрыть тех, кто искал ключевое слово, а не выдать информацию об определённом человеке.

В августе полиция арестовала некоего Майкла Уильямса, обвиняемого в сексуальных домогательствах, за поджог автомобиля свидетеля по делу. Обвинение ему предъявили после того, как полиция запросила у Google информацию о тех, кто искал адрес владельца автомобиля примерно в то время, когда был осуществлён поджог. Правоохранители связали IP-адрес с номером телефона Уильямса и установили его местонахождение на момент совершения преступления.

Поиск по ключевым словам похож на поиск по геолокации, когда у Google запрашивают данные о нахождении устройств в определённом месте, в определённое время. Google получил в 15 раз больше запросов на геозону в 2018 году по сравнению с 2017 годом и в 5 раз больше в 2019 году, чем в 2018 году. Сколько запросов на ключевые слова поступило корпорации за последние три года, не раскрывается.

Обратные ордера на обыск оспариваются в США за нарушение гражданских прав. Для получения обычного ордера — на обыск подозреваемого — требуется весомая причина. Имеющиеся свидетельства строго ориентированы на конкретного человека. Поиск по ключевым словам идёт вразрез с этой концепцией. Адвокаты опасаются, что люди могут быть арестованы за то, что оказались в неправильном месте в неправильное время, потому что так показал поисковик.

В Google заявили, что компания заботится о защите конфиденциальности своих пользователей, при этом оказывая содействие правоохранительным органам.

«Мы требуем судебные ордеры и стремимся сузить рамки конкретных требований, если они слишком широки, в том числе путем опротестования в суде, если это необходимо. Запросы на раскрытие этих данных составляют менее 1% от общего числа ордеров и небольшую часть от общих запросов на раскрытие пользовательских данных, которые мы получаем в настоящее время», — сказал директор по работе с правоохранительными органами и информационной безопасности Google Ричард Салгадо.

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