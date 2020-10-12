Заблокирован один из старейших сайтов Рунета по исследованию и взлому программ

В середине сентября текущего года Выксунский городской суд Нижегородской области по иску городского прокурора заблокировал страницу «Видеокурс ВЗЛОМ 4-В-1» одного из старейших сайтов Рунета, ориентированных на исследование и взлом программ («крэкерство и реверсинг»), — [email protected]:

reestr.rublacklist.net/record/2607951

Поскольку ссылка блокируется по HTTPS, в данный момент недоступен весь сайт:

Администрация портала уже отреагировала на данный инцидент и удалила страницу видеокурсов, но:

a) сайт недоступен до сих пор,

b) страничку ещё можно найти в архиве интернета.

Буквально на днях в осуществлении сомнительной блокировки «отличилась» ФНС — пользователи обнаружили, что не работает крупнейший сервис сокращения ссылок Bitly. Выяснилось, что налоговики внесли в реестр целый пакет ссылок, связанных с игровыми сайтами, и одну из них — по HTTPS. После поднявшегося в соцсетях возмущения соответствующую ссылку пришлось вынести из реестра запрещённых сайтов.

На эту тему уже успели поиронизировать владелец «Эшер II» Филипп Кулин и исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, поскольку федеральное ведомство в очередной раз демонстрирует весьма экстравагантное понимание российского законодательства, особенно с учётом того, что Bitly с «крамольной» ссылки переадресацию не убрал. Самая же первая блокировка ссылки Bitly произошла в 2016 году по решению всё той же налоговой службой.

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