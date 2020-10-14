РосКомСвобода: Законопроект о штрафах для соцсетей неисполним и нарушает целый ряд законодательных норм

На днях депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект законопроект №989758-7 о штрафах до 15 млн рублей для интернет-ресурсов, которые откажутся исполнять требования по удалению информации, запрещённой на территории России. Поправки, предлагаемые парламентариями, коснутся таких ресурсов как YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Согласно законопроекту, это будет наказываться штрафами до 15 миллионов рублей. РосКомСвобода составила отзыв на данный законопроект и отправила его председателю Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, который также является одним из соавторов предлагаемых поправок.

Штрафы до 15 млн рублей за «непослушание» YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и ВК одобрены в I чтении https://t.co/8zB1Q01dhf — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 13, 2020

Во-первых, мы обратили внимание, что документом предусматривается административная ответственность для иностранных лиц. При этом российские интернет-ресурсы или компании в качестве злостных нарушителей указанного законодательства не называются. Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемое административное наказание адресовано в первую очередь иностранным компаниям.

В пояснительной записке отмечается, что названные в ней интернет-ресурсы зарегистрированы за пределами РФ, и ни одна из иностранных компаний, являющихся владельцем этих интернет-сервисов, не имеет на территории нашей страны представительств, филиалов или имущества. Согласно ст. 31.11 КоАП РФ, исполнение постановления о назначении админштрафа лицу, находящемуся за пределами РФ и не имеющему здесь имущества, производится в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ с государством, на территории которого находится это лицо либо его имущество. Но в настоящее время Россия не является стороной ни одного международного договора, определяющего порядок принудительного исполнения решений по делам об административных правонарушениях.

Следовательно, цель законопроекта не будет достигнута — фактически иностранное лицо нельзя будет наказать. Одновременно с этим, новые статьи КоАП, предлагаемые поправками, создадут для иностранных компаний конкурентное преимущество перед аналогичными российскими компаниями. Полагаем, что в таком правовом контексте развитие цифровой экономики в России будет невозможно или как минимум очень затруднительно.

Во-вторых, дублируются уже имеющиеся административные составы, хотя авторы законопроекта настаивают на том, что их поправки якобы устраняют существующий в законодательстве правовой пробел.

С данным доводов нельзя согласиться, так как федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено множество специальных процедур по пресечению распространения различных категорий информации (все эти способы можно увидеть непосредственно в официальном письме).

Отзыв на законопроект №989758-7

Добавление же в КоАП предлагаемой нормы позволит дважды привлекать к ответственности за совершение в сущности одного и того же деяния, что противоречит статье 50 (часть 1) Конституции РФ и части 5 с. 4.1 КоАП РФ, не соответствует подходу, сформулированному Конституционным Судом РФ о значении принципа запрета двойной ответственности при применении законодательства об административных правонарушениях, и наоборот приведёт к правовой неопределённости, против которой выступают авторы законопроекта как минимум в пояснительной записке.

В-третьих, есть вопросы к размерам административных штрафов. В пояснительной записке ничего не сказано о том, почему за одно и то же деяние для провайдеров хостинга предусматривается гораздо бóльшее наказание, чем для операторов связи: от 800 тыс. до 4 млн рублей — админштраф для провайдера за неисполнение общей обязанности по ограничению доступа, и от 3 до 8 млн — если это касается экстремизма, порнографии с участием несовершеннолетних, информации о наркотиках (за повторные — соответственно 4-8 млн, 8-15 млн руб.). В то же время, от 50 до 100 тыс. рублей — административный штраф для операторов связи за то же самое деяние, при этом без увеличения штрафа за повторность нарушения и без дифференциации по категориям информации.

Аналогичная ситуация со сравнениями штрафов, предлагаемых для владельцев сайтов и интернет-ресурсов, предусмотренных для операторов связи согласно ст. 13.34 КоАП РФ. Какие-либо объяснения или обоснования предлагаемых размеров штрафов отсутствуют.

Подобная существенная разница в размере штрафа для различных субъектов (операторов связи, провайдеров хостинга и владельцев сайтов), но за одно и то же деяние, создаёт неравенство таких субъектов перед законом, в частности перед законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Общий вывод:

Поскольку предлагаемые изменения в КоАП РФ неисполнимы в отношении иностранных организаций, дублируют уже имеющиеся в Кодексе положения и нарушают принцип запрета двойной ответственности, а также предусматривают неравенство различных субъектов экономической деятельности перед законом об информации, информационных технологиях и о защите информации, считаем предлагаемые поправки не соответствующими действующему законодательству РФ и негативными для развития цифровой экономики России.

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