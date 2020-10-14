Российские поисковики и соцсети могут вписать в «налоговый манёвр для IT»

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), в которую входят в том числе Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon, предложила Правительству РФ и профильным ведомствам распространить налоговый маневр для IT-компаний на компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги, сообщает РБК со ссылкой на итоговую резолюцию Российского интернет-форума 2020, в которой содержатся предложения по новым мерам поддержки отрасли.

В РАЭК отметили, что принятые из-за пандемии меры по налоговому маневру для IT-компаний, которые подразумевают снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль — с 20% до 3%, «однозначно поддерживаются российской IT-отраслью, оцениваются как своевременная мера, которая будет способствовать ее активному росту, повышению ее инвестиционной привлекательности, росту экспорта российского программного обеспечения».

Вместе с тем эти меры «не в полной мере затрагивают компании «цифрового контура»: поисковые технологии и пользовательские сервисы, облачные услуги, соцсети и игровые платформы, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, разработку «цифровых решений». «Кроме того, большинство компаний отечественной интернет-отрасли не соответствуют критериям, установленным положениями закона о «налоговом маневре в IT» и не могут претендовать на получение помощи от государства по причине несоответствия критерию «выручки», — объяснили в ассоциации.

В резолюции говорится, что налоговые льготы не смогут получить разработчики систем электронного документооборота, банковского и кассового софта, систем управления взаимоотношениями с клиентами и т.д. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — отметили в РАЭК.

В ассоциации заявили, что снижение выручки и прибыли интернет-компаний приведет к сокращению рынка, а из-за отсутствия у инвесторов свободных денег и готовности вкладывать будет трудно заменить ушедших игроков. Это может привести к наращиванию доли рынка иностранными компаниями, в которые будут устраиваться на работу сотрудники закрывшихся российских компаний.

Ассоциация также предложила распространить налоговый маневр на все IT-компании, а не только системообразующие, малый и средний бизнес.

«Стремление понятное, это обещает им больше прибыли. Но под законные требования для такого маневра они не попадают, так как зарабатывают не на разработке и продаже ПО, а на так называемых «услугах цифрового контура»: агрегаторы такси и доставки, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы и т.д., — пишет в своём Telegram-канале депутат Антон Горелкин. — Мне кажется, тут есть, что обсудить. Например, хотелось бы, чтобы все эти наши IT-гиганты предложили рабочие схемы ликвидации того беспредела, который у них творится в этих самых «услугах цифрового контура»».

Он покритиковал неопределённость в трудовых отношениях между работниками и владельцами бизнеса в таких компаниях, упомянув агрегаторы такси и службы доставки.

«Как их труд соотносится с Трудовым кодексом? Они ведь так перерабатывают, что часто выглядят и ведут себя как зомби. Не так давно даже были бунты курьеров, если помните, — продолжает Горелкин. — Это важные вопросы общественного благополучия. И если наши большие игроки «цифрового контура» хотят чего-то от государства, пусть объяснятся по поводу сверхэксплуатации своих сотрудников и той опасности, которую она представляет. Про улучшение условий работы таксистов, например, мы от агрегаторов слышим уже который год, а не меняется абсолютно ничего».

.

.

.