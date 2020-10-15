Московские власти хотят, чтоб передвижные камеры искали ещё и нарушителей самоизоляции

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил аукцион на модернизацию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Согласно размещённому там тендеру, после усовершенствования автомобили ЦОДД будут способны искать нарушителей карантинного режима, в том числе и пешеходов, следует из документации. Общая стоимость контракта составляет 98,2 млн рублей.

Передвижные комплексы фотовидеофиксации планируют модернизировать, чтоб они могли фиксировать еще 50 новых составов правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ. Победитель тендера должен модернизировать оборудование на микроавтобусах Ford Transit и «Газель Next», на которых установлены камеры видеофиксации.

Помимо этого, камеры научат выявлять такие нарушение, как проезд на красный свет, непредоставление водителями преимущества пешеходам, выезд на перекресток в пробке, пересечение сплошной линии, движение между полос, нарушение правил остановки и стоянки. Обновленные камеры должны быть готовы не позднее 25 декабря 2020 года.

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