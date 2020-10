Крупнейшая криптобиржа Coinbase выпустила первый отчёт о прозрачности

Международная криптобиржа Coinbase со штаб-квартирой в Сан-Франциско выпустила свой первый отчёт о прозрачности, в котором подсчитала все правительственные запросы на предоставление данных клиентов. Так, около 90% пришли из США, Великобритании и Германии. Всего криптобиржа получила 1914 обращений.

США направило криптобирже 58% запросов, среди которых 16% — конкретно от государственных или местных властей.

Coinbase, по собственным данным, обслуживает более 38 млн клиентов по всему миру. Биржа криптовалют регулярно получает запросы от правоохранительных и государственных органов на информацию о счетах клиентов в связи с гражданскими (3,4% запросов) и уголовными (96,6%) делами. Эти запросы в основном принимают форму повесток, но также могут быть в виде ордера на обыск, судебного приказа и т.п. Если эти запросы законны, Coinbase обязана отвечать на них.

Будучи финансовым учреждением, криптобиржа, как заявили в организации, поддерживает легальные действия госорганов при поимке злоумышленников. Но поскольку прозрачность — важнейшая часть поддержания доверия клиентов, Coinbase обещает, даже в ущерб себе, без колебаний давать отпор во всех иных случаях. Поэтому запросы обрабатывает команда опытных специалистов, которая определяет их обоснованность.

Публикация отчётов о прозрачности (о запросах правоохранительных органов и ответах компаний на них) позволяет пользователям принимать информированные решения о принятии услуг организаций. Эти сведения также помогают журналистам, юристам и обществу в целом узнавать о моделях и практике сбора данных правоохранительными органами.

Decisions about turning over financial data or shutting down accounts should not be made in the dark. We’re encouraged to see @Coinbase take an important first step with a new transparency report. https://t.co/iBhGlbCHhq

— EFF (@EFF) October 19, 2020