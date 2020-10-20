В Беларуси логотип NEXTA и live-канал проекта признаны экстремистскими материалами

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом сообщили белорусскому госагентству БелТА в пресс-службе Верховного суда страны.

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал и логотип NEXTA экстремистскими материаламиhttps://t.co/z52dEYSEPM — The Insider (@the_ins_ru) October 20, 2020

«При этом, основной новостной канал NEXTA и сатирическая LUXTA по-прежнему в законе», — сообщает сам канал, уточнив, что поскольку он работает в рамках законодательства Республики Беларусь, какие-то изменения в логотип придётся всё же внести:

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового «неэкстремисткого» логотипа и названия можно кидать в наш бот: @nextamail_bot Самые лучшие варианты обязательно вынесем на всенародное голосование».

.

Заявление о признании материалов NEXTA экстремистскими подало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.

Telegram-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него более миллиона подписчиков.

.

.

.