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20.10.2020

В Беларуси логотип NEXTA и live-канал проекта признаны экстремистскими материалами

Суд посчитал, что в постах проекта есть признаки экстремизма, поскольку там говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам

Nexta Live zapret v RB  

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом сообщили белорусскому госагентству БелТА в пресс-службе Верховного суда страны.

«При этом, основной новостной канал NEXTA и сатирическая LUXTA по-прежнему в законе», — сообщает сам канал, уточнив, что поскольку он работает в рамках законодательства Республики Беларусь, какие-то изменения в логотип придётся всё же внести:

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового «неэкстремисткого» логотипа и названия можно кидать в наш бот: @nextamail_bot

Самые лучшие варианты обязательно вынесем на всенародное голосование».

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Заявление о признании материалов NEXTA экстремистскими подало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.

Telegram-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него более миллиона подписчиков.

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