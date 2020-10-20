Тарифы на интернет в следующем году могут вырасти на 15%

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily предупреждает о возможном повышении цен на 10-15% у большинства компаний, предоставляющих цифровые услуги и связь. К такому выводу агентство пришло в ходе опроса топ-менеджеров крупнейших компаний связи.

В 2021 году тарифы операторов связи за интернет, телефонию, ЦОД и ТВ в России могут вырасти на 10-15%. Об этом заявило… Опубликовано Телеспутник Вторник, 20 октября 2020 г.

Причём некоторые из опрошенных полагают, что рост будет на уровне 20% и выше.

Чаще всего участники опроса говорят о рисках, связанных с ухудшением общей ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса (об этом заявляют 70% респондентов). 56% опрошенных, компании которых закупают за валюту оборудование, ПО и медиаконтент для абонентов, указывают на снижение курса рубля как на причину будущего роста цен. Говорили участники рынка и о капиталоемких инициативах российских властей (30%). Среди них – «пакет Яровой», требующий от операторов дополнительных расходов на хранение переговоров и электронной переписки абонентов, а также обеспечение их бесплатного доступа к сайтам по проекту «Доступный интернет».

Цены на интернет начали расти с 2018 г., до этого их сдерживала конкуренция между провайдерами, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Например, в конце 2018 г. – начале 2019 г. на 5-7% тарифы повысил «Ростелеком», напоминает он. Повышение тарифов может быть не прямым, а косвенным: абонента переводят с архивного тарифа на более «современный» и скоростной, плата на котором может быть на 100 руб. выше, – а относительно низкие тарифы с невысокими скоростями при этом вымываются из ассортимента операторов, объясняет Кусков. По данным TelecomDaily, в 2018 г. российский абонент тратил на домашний интернет в среднем 350 руб. в месяц, в 2019 г. – уже 380 руб. Прогноз на 2020 г. – 405 руб. Впрочем, говорить о линейном повышении некорректно, уточняет Кусков. Зачастую цены даже снижаются в ходе промоакций – правда, через несколько месяцев абоненту все же приходится платить по рыночным расценкам.

В то же время большинство операторов (78%) на сегодняшний день не испытывают серьезных финансовых трудностей, свидетельствуют данные опроса. 46% респондентов TelecomDaily заявили, что денежных средств хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.

О резком росте спроса на услуги домашнего интернета операторы неоднократно говорили весной этого года, с началом пандемии. По данным Минцифры, в первом полугодии 2020 г. трафик домашнего интернета в России вырос на 34% до более чем 29 млрд Гб.

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