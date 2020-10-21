Песни бывшего участника группы DDT объявлены экстремистскими

Минюст РФ внёс в список экстремистских материалов песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор», а также «Звезда и автомат (R.A.F)»:

Как следует из судебного решения, с иском в Железнодорожный суд города Пензы обратилась областная прокуратура, которая, в свою очередь, действовала по обращению Центра «Э» по Пензенской области, попросившего провести проверку в связи с размещением сети «Интернет» соответствующих аудиозаписей.

«Доступ к сети «Интернет» был осуществлен через провайдера ООО „Дом.ру“ с использованием программного средства — браузера „Орега“», — уточняется в документе.

Интересная деталь: в протоколе указано, что «эшники» обнаружили записи 12.02.2020 года, а экспертное исследование «Пензенской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ» датировано 27.01.2020.

В этом исследовании сказано, что в песнях имеются высказывания, содержащие побуждение (в том числе в форме призыва) к действиям (в том числе насильственным) против власти и ее представителей, а также высказывания, содержащие положительную оценку идеологии насилия и насильственных действий в целях оказания воздействия на органы власти. При этом, эксперты отмечают, что тексте первой песни:

«…автор композиции заявляет, что представители «левого террора» являются для правящего режима препятствием, вызывающим трепет и страх, поскольку за «левым террором» стоит новая разрушительная сила, несущая полное уничтожение».

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В тексте другой композиции содержится «необходимость насильственной борьбы с капиталистами как представителями властных структур перерастает в прямое побуждение к уничтожению системы».

Помощник прокурора Пензенской области произвёл осмотр страниц 23.06.2020 «через провайдера ПАО „Ростелеком” с использованием программного средства — браузера „Яндекс Браузер”».

В решении также уточняется, что из объяснений Курылева В.Ю., данных сотрудникам центра ЭГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следует, что произведения песни были записаны им вместе с музыкой в 2009 и 2012 годах соответственно, после чего выложены в сеть «Интернет».

Прокуроры установили, что обе композиции не внесены в список экстремистских материалов, и, в связи с вышеизложенным, попросили внести их туда. Суд административное исковое заявление облпрокуратуры удовлетворил. Роскомнадзору было дано задание заблокировать доступ ко всем ссылкам, где были выложены «Левый террор» и «Звезда и автомат».

Вадим Курылёв — бывший участник группы DDT, куда был приглашён в 1986 году, где играл до 2002 года: сначала в качестве басиста, затем гитариста, а также аранжировщика многих песен и программ.

Группа «Электрические партизаны» появилась на основе существовавшего ещё с 1999 года сайд-проекта «Курылёв-бэнд». «Партизаны» не имеют постоянного состава и фактически состоят из музыкантов, играющих вместе с Курылёвым, который является автором большинства её материала, выступая в качестве вокалиста, бас-гитариста и гитариста. Тексты совмещают в себе поэтическую философичность с радикально-антивоенными и социально-протестными настроениями.

По словам музыкального критика Артемия Троицкого:

«Музыка «ЭП» – высокоэнергичный гитарный рок в диапазоне от академичного харда до панка, хардкора и гранжа. Всё в рамках указанных жанров и без особых открытий».

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На «Радио Свобода» Троицкий посвятил этой, а также другим про-архистским и «левым» группам почти часовую передачу:

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