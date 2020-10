В Telegram обнаружили создающие порнографические дипфейки чат-боты

Фальшивые изображения более чем 100 тыс. «обнажённых» женщин были созданы из фотографий в соцсетях при помощи искусственного интеллекта и распространены в чат-ботах Telegram. Об этом пишет BBC со ссылкой на компанию по кибербезопасности Sensity. Некоторые из затронутых людей оказались несовершеннолетними.

I'm not linking to the bot, because I'm not a dirtbag, but many of the fake nudes are sadly convincing. The original photos came from unsuspecting women's selfies, Instagram and TikTok accounts. And some of those targeted were girls younger than 18 https://t.co/d3rbIb9g5F

— Drew Harwell (@drewharwell) October 20, 2020