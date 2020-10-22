В Германии спецслужбам разрешат отслеживать сообщения в мессенджерах

Правительство Германии согласовало законопроект МВД по расширению полномочий спецслужб страны. Они получат право контролировать разговоры в мессенджерах и возможность читать сообщения в WhatsApp и в других сервисах зашифрованных сообщений. В кабмине заявили, что это необходимо, чтобы отслеживать серьёзные угрозы для государства.

Согласно действующему законодательству, немецкие спецслужбы могут получить доступ только к звонкам пользователей мессенджеров. В правительстве Германии надеются, что изменение этого пункта позволит более эффективно бороться с экстремизмом. Предыдущая версия документа, к слову, позволяла секретным службам тайно получать доступ к данным на компьютерах, смартфонах и других устройствах пользователей. Позднее этот пункт был вычеркнут.

Предполагается, что ведомства не смогут перехватывать сообщения произвольно: в каждом случае потребуется конкретный повод и разрешение вышестоящего руководства. Для надзора за этим правительство увеличит штат парламентской комиссии, которая будет выдавать такие разрешения, и предоставит ей технического консультанта.

Сейчас решение правительства ещё предстоит утвердить парламенту.

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