Активист попросил СК проверить высказывание двух бойцов MMA на оправдание терроризма

Петербургский активист Павел Чупрунов направил заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить на оправдание терроризма высказывания российских бойцов смешанного стиля (MMA) Зелима Имадаева и Альберта Дураева об убийстве во Франции преподавателя истории Самюэля Пати. Об этом Чупрунов сообщил «МБХ медиа»:

«История сама по себе резонансная, когда двое сограждан из твоей страны совершают такие поступки, это выводит тебя из равновесия. В то же время в твоей же стране та же самая власть обвиняет в оправдании терроризма тех, кто комментировал парня-анархиста, который взорвал себя у здания ФСБ. Поэтому мне интересно, будет ли работать Следственный комитет, воспримет ли нынешняя власть это как теракт, или воспримет это двойными стандартами?»

.

Скрин заявления Чупрунов выложил в своём Twitter:

Всё таки решил отправить заявление. Мне страшно, что такие радикалы оправдывают этот зверский теракт, уму непостижимо. pic.twitter.com/F8hIrzEQXB — Павел Чупрунов (@PavelChuprunov) October 21, 2020

Российские бойцы смешанных единоборств Зелим Имадаев и Альберт Дураев ранее выступили с поддержкой в адрес Абдулака Анзорова, убившего и обезглавившего школьного учителя в пригороде Парижа.

Самюэль Пати работал учителем в школе в городке Конфлан-Сент-Онорин. На уроке свободы слова он показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную в издании Charlie Hebdo. 18-летний Анзоров с криком «Аллах акбар» с большим ножом напал на учителя возле школы. Он пытался скрыться с места преступления, но был застрелен полицией.

Имадаев в сторис инстаграма назвал Анзорова героем, а Дураев написал, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», добавив к публикации ухмыляющийся эмодзи. Впоследствии оба бойца удалили публикации, но их скриншоты остались на просторах интернета.

.

.

.