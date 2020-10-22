Эдварду Сноудену предоставлен бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, представляющего интересы Сноудена в РФ. По его словам, на какое-то время процедура получения ВНЖ затянулась из-за пандемии коронавирусной инфекции, но «теперь ответ получен».

Former US National Security Agency contractor Edward Snowden has been given permanent residency in Russia, his lawyer told state-run news agency RIA Novosti https://t.co/sJ6rjr9frg — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2020

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уже семь лет находится в России. В июне 2013 года он передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Опасаясь преследований на родине, Сноуден вылетел сначала в Гонконг, а оттуда — в Москву.

По прилете в Россию он некоторое время жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В дальнейшем власти РФ предоставили Сноудену временное убежище сроком на год, но с условием, что тот прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний ВНЖ, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщал, что Сноуден подал документы на продление ВНЖ в России еще на три года, но теперь речь идет о бессрочном праве.

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