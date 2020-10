Эдварду Сноудену предоставлен бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, представляющего интересы Сноудена в РФ. По его словам, на какое-то время процедура получения ВНЖ затянулась из-за пандемии коронавирусной инфекции, но «теперь ответ получен».

Former US National Security Agency contractor Edward Snowden has been given permanent residency in Russia, his lawyer told state-run news agency RIA Novosti https://t.co/sJ6rjr9frg

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2020