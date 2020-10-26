Большинство пользователей не откажется от конфиденциальности данных в COVID-эпоху

«Поскольку мир продолжает бороться с последствиями пандемии COVID-19, данные и их конфиденциальность оказались в критическом положении», — пишет в блоге Cisco Роберт Вэйтман, директор по конфиденциальности данных и экономической приватности, рассказывая об исследовании «2020 Consumer Privacy Survey», посвящённому приватности пользователей во время пандемии.

Consumers are concerned about the #privacy of the tools they are using for remote working, and they want Privacy protections maintained during the pandemic! See my blog and the 2020 Cisco Consumer Privacy Survey, both out today. #Cisco

https://t.co/VHV3y63Z30 — Robert Waitman (@RobertWaitman) October 21, 2020

«Состояние нашего здоровья; результаты наших тестов; наше физическое местонахождение; наши контакты с другими людьми — это именно та информация, которую правительства хотят собирать от частных лиц для контроля над распространением вируса, и которая необходима компаниям для обеспечения безопасной рабочей среды. Но это также те типы сугубо личной информации, которой люди делятся с большой неохотой и которую должны защищать законы о приватности», — также отмечает Вэйтман.

Исследование о конфиденциальности во время COVID-эпохи достаточно актуально именно сейчас, поскольку, по мнению Cisco, в моменты национальных или глобальных чрезвычайных ситуаций чаще всего и происходит «эрозия индивидуальных прав». Люди часто готовы обменять приватность на чувство безопасности, и такое происходит уже не впервые — например, многое в их жизни изменило «11 сентября». Пандемия коронавируса, считает компания, стала таким же вызовом для приватности и конфиденциальности людей во всём мире.

В ходе исследования специалисты хотели понять, как люди по всему миру находят баланс между необходимостью делиться своей информацией и сохранением конфиденциальности, а также между важностью обеспечения конфиденциальности данных и введением новых правил в этой сфере. Уже второй по счету ежегодный отчет Cisco, описывающий проблемы конфиденциальности пользователей, базируется на ответах более 2600 взрослых человек в 12 странах мира.

Как показал опрос, проведенный с использованием двойного слепого метода (когда важные детали эксперимента до его окончания неизвестны ни испытуемым, ни самим экспериментаторам), несмотря на пандемию, пользователи по-прежнему хотят сохранять свою конфиденциальность. Большинство респондентов (63%) либо совсем не хотят никаких изменений в законодательство, регулирующее сферу приватности данных, либо согласны лишь на незначительные ограничения.

Хотя 57% опрошенных поддерживают процедуру проверки информации о здоровье сотрудников в целях обеспечения безопасности рабочих мест, только 37% готовы предоставлять сведения о заболевших соседях и коллегах. 60% участников опроса, работающих удаленно, обеспокоены по поводу рисков, связанных с используемыми ими инструментами для совместной удаленной работы.

Почти треть респондентов во время пандемии перестали вести бизнес с теми или иными организациями в связи с опасениями по поводу сохранности данных. Они решили отказаться от сотрудничества, если не были уверены в том, как организации используют их данные. Это касается не только online-сервисов и соцсетей, но и физических компаний, таких как банки, магазины и эмитенты кредитных карт. Если доверие клиентов к ним было подорвано хотя бы один раз, клиенты больше не возвращаются.

Судя по ответам участников опроса, они хотят, чтобы главную роль в вопросе защиты их данных взяло на себя государство. Пользователи не всегда уверены, что компании следуют своим же политикам конфиденциальности, поэтому ответственность за обеспечение приватности данных должны брать на себя местные власти и правительство.

Помимо прочего, пользователи хотят большей прозрачности в вопросе использования их данных. Почти половина опрошенных не уверены в своей способности обеспечить безопасность своих данных, и главная причина этому – недостаточная прозрачность. По мнению респондентов, компании намеренно усложняют понимание того, что именно они делают с их данными.

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