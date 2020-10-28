Питерский суд рассмотрит иск о блокировке приложения «Свидетелей Иеговы»

Октябрьский суд Петербурга принял к производству административный иск прокуратуры о признании информации в мобильном приложении свидетелей Иеговы экстремистской и запрещенной к распространению в России, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Первой на документ, выложенный на сайте суда, обратила внимание «Медиазона». Заседание суда по иску назначено на 14 декабря.

Как следует из искового заявления, в Google Play и App Store представлено приложение JW Library с литературой, которую суд признал экстремистской и запрещенной на территории РФ. Разработчиком приложения является религиозная организация «Свидетели Иеговы», авторские права принадлежат НКО «Общество сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании», а провайдером — НКО «Общество сторожевой башни и трактатов Нью-Йорка» (юрлица «Свидетелей Иеговы»).

Отмечается, что «Общество сторожевой башни и трактатов Пенсильвании» было руководящим органом управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России, деятельность этой религиозной организации и входящих в ее структуру местных объединений признана экстремистской. «Общество сторожевой башни и трактатов Нью-Йорка» упомянуто в федеральном списке экстремистских материалов Минюста РФ в 17 позициях среди реквизитов 17 экстремистских информационных материалов. А сайт разработчика, согласно определению Верховного суда, содержал информационные материалы, печатные издания которых признаны экстремистскими.

Прокуратура просит суд признать приложение JW Library экстремистским и запрещенным к распространению на территории РФ, а также направить решение в Минюст для включения сведений о приложении в федеральный список экстремистских материалов.

Заинтересованными лицами по делу привлечены ООО «Гугл» и ООО «Эппл Рус», добавили в пресс-службе.

Информационно-анатилический центр «Сова» считает неправомерным запрет текстов Свидетелей Иеговы как экстремистских, равно как и преследование верующих и запрет организаций за распространение этих текстов, также отмечая, что из распространенного сообщения не вполне понятно, по какой процедуре прокуратура требует заблокировать приложение:

«Если иск подан в порядке гл. 27.2 Кодекса административного судопроизводства (КАС) и касается именно признания материалов экстремистскими, то в случае установления «лица, действия которого послужили поводом» для подачи иска, его должны привлечь к участию в качестве ответчика, в противном случае для дачи заключения суд должен привлечь к процессу омбудсмена России или Санкт-Петербурга. Если же речь идет о признании материалов в интернете запрещенными в порядке гл. 27.1 КАС, то эта процедура касается блокировки конкретных материалов, которые были признаны экстремистскими ранее, и не должна распространяться на целые онлайн-библиотеки, в которых есть отдельные материалы такого рода. Кроме того, в этом случае в качестве ответчика также следовало привлечь «лицо, действия которого послужили поводом» для подачи иска, – например, распространителя материалов или разработчика приложения».

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Верховный суд в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. После этого десятки верующих по всей стране стали фигурантами уголовных дел.

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