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29.10.2020

Следователям могут разрешить проведение допросов онлайн

Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов

dopros online  

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и направил в Правительство РФ для отзыва законопроект, который предоставляет следователю право проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта посредством видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

«В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела», – говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения должны существенно сэкономить временные и материальные затраты следствия. Более того, допрос в дистанционном режиме уже на протяжении длительного времени используется судами, что актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации, указывает Кутепов.

Отмечается, что закон позволит производить допрос в процессе предварительного следствия дистанционно, с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. При этом оговаривается, что такие допросы будут возможны только при наличии технической возможности у сотрудников СКР.

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