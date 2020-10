Facebook зовут в суд из-за скандала вокруг Cambridge Analytica

Массовые судебные иски возбуждены против Facebook за злоупотребление информацией почти миллиона жителей Англии и Уэльса, сообщает BBC. Жалобы подала инициативная группа Facebook You Owe Us. В корпорации, однако, заявили, что не получали никаких документов в связи с этим.

Facebook You Obe Us берёт пример с Google You Owe Us — массовых исков против Google. Речь идет о скандале 2012 года, когда стало известно, что корпорация изменяла настройки безопасности своего браузера Safari, позволяя третьим лицам следить за активностью пользователя без его согласия. Истцы обвинили компанию в том, что она делала это ради продажи рекламы, и подали в суд на компанию. Google согласился выплатить 22,5 млн долл. по штрафу Федеральной комиссии США по торговле., хотя и не признал вины. Судебное же дело будет слушаться в апреле следующего года.

В кейсе с Facebook заявители будут утверждать, что, собрав данные без согласия, компания не выполнила свои юридические обязательства по Data Protection Act 1998 года. В компании же рассказали, что

«Расследование Управлением информации по этим вопросам, которое включало изъятие и изучение серверов Cambridge Analytica, не выявило доказательств передачи любых данных пользователей Великобритании или ЕС доктором Коганом в Cambridge Analytica».

.

Сambridge Analytica — это частная английская компания, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете.

В 2016 году компания участвовала в избирательной кампании Дональда Трампа и в кампании Brexit. Роль Cambridge Analytica в этих кампаниях была противоречивой и является предметом уголовных расследований в обоих странах. В октябре 2018 власти Великобритании оштрафовали компанию Facebook на 644 тыс. долл. за утечку личных данных пользователей и некорректное поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica.

.

.





.