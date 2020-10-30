Google запускает свой собственный VPN. Компания добавит его на продукцию с Android владельцам облачного хранилища Google One объёмом 2 ТБайт, подписка на которое стоит 99 долл. в год.

VPN Google — это последняя попытка корпорации «подсластить» своё предложение в категории облачных хранилищ данных, считает The Verge. В августе корпорация объявила, что станет делать бесплатное резервное копирование телефона на iOS или Android. В 2018 году ИТ-гигант ещё и снижал цены на Google One.

В ближайшие месяцы корпорация предоставит VPN для устройств на iOS, Windows, Mac, а также выйдет с этим предложением за пределы США.

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Зачем нужен VPN, как его выбрать и может ли он быть бесплатным, мы объясняли в наших карточках.

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