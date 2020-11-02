Мероприятия в столице будут проходить под надзором систем распознавания лиц

Дирекция транспортных закупок (ДТЗ) департамента транспорта Москвы выделила 38,4 млн рублей на закупку 50 устройств для распознавания лиц участников массовых мероприятий. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

В закупочной документации эти устройства обозначены как «специализированные мобильные биометрические комплексы», которые необходимы «для повышения эффективности работы городских служб при возникновении нештатных ситуаций и проведении массовых мероприятий». Цена одного комплекса варьируется от 577 тысяч рублей до 710 тысяч рублей. Там же приводятся три устройства от трех разных производителей:

На сайтах производителей говорится, что комплексы представляют собой стойки высотой более двух метров, на вершинах которых закреплены камеры высокого разрешения. «Система позволяет детектировать до 100% лиц, попадающих в кадр», — сказано в описании BEWARD TRS-FR200.

Помимо этого, ДТЗ закупает по 50 смартфонов и браслетов «для возможности отправки уведомлений об инцидентах и удаленной настройки мобильных биометрических комплексов». В качестве примеров смартфонов приводятся защищённые от ударов и влаги модели компаний:

Диапазон цен — от 15,9 тысячи рублей до 18,5 тысячи рублей. В качестве же браслетов предлагается закупить фитнес-браслеты Xiaomi разных поколений стоимостью от 1,8 тысячи рублей до 2,2 тысячи рублей.

.

.

.