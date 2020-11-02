ФАС признала Google нарушителем закона о рекламе

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала компанию Google LLC виновной в нарушении Закона о рекламе. Как сообщают в ФАС, в августе этого года на сайте поисковика разместили рекламу инвестиционных услуг.

Их оказывает компания Rypex trading limited, у которой нет лицензии на финансовую деятельность.

Компании Google LLC выдали предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе и возбудили административное дело. Организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч руб.

Ведомство приводит также справку из пункта 7 статьи 7 закона «О рекламе», согласно которой не допускается реклама товаров, на производство и реализацию которых требуется получение лицензии или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Нарушитель несёт ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП.

До этого, антимонопольный орган штрафовал Google и Яндекс за рекламу биологически активных добавок. Реклама представляла собой гиперссылку, по которой можно было перейти на страницу препарата. Но выяснилось, что в его состав входил перец Kava, который относится к разряду сильнодействующих веществ и запрещён к распространению и производству в России. Компаниям тогда тоже выдали предписание убрать рекламу под угрозой взыскания штрафа.

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