Дайджест преследований СМИ в октябре и ноябре 2020

Октябрь сразу начался со штрафов по любимой государством статье за «фейки». В начале октября главреда «Коммерсант-Уфа» всё-таки (история тянулась долго) оштрафовали из-за новости о заранее подготовленных кладбищах для жертв COVID-19. Из-за неё же 60 тыс. руб. взыскали и с главного редактора издания ProUfu Тимура Алмаева. Примечательно, что до судебных разбирательств информацию о кладбищах СМИ подтверждала мэрия.

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ЕСПЧ коммуницировал жалобу редактора KozaPress Ирины Славиной на привлечение к административной ответственности по делу о неуважении к власти. Нижегородская журналистка находилась под прессингом властей вот уже несколько лет, и в начале октября текущего года совершила акт самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных травм она скончалась на месте. Между тем, Следственный комитет вновь отказался возбуждать уголовное дело по факту её смерти (первый отказ был в середине ноября).

СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной. Второго октября она совершила акт самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде. "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", – написала Славина перед смертьюhttps://t.co/NiNmo6iWTr — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 16, 2020

Психиатрическая экспертиза якобы установила, что

Славина «с высокой степенью вероятности обнаружила признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности… Суицид, совершенный Мурахтаевой, следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного решения уйти из жизни».

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Журналистку издания «Регион Онлайн» Яну Топоркову задержали в Краснодаре и отвезли в Центр «Э» в столицу Карачаево-Черкесии, где допросили по уголовному делу о ложной информации (ст. 207.1 УК). Дело возбудили из-за постов в инстаграме о ситуации с коронавирусом, к которым Топоркова не имеет никакого отношения. Полицейские требовали от неё дать признательные показания и оказывали моральное давление, а в конце следователь стал угрожать, что из ведомства девушка выйдет в статусе подозреваемой и с подпиской о невыезде.

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В начале ноября Управление Роскомнадзора по Амурской области составило протокол об административном правонарушении из-за выпуска научного журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» с примерами на иностранных языках (английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском). В ведомстве указали, что в свидетельстве о регистрации СМИ речь идет только о русском языке (хотя в свидетельстве на сайте самого РКН упоминаются как русский, так и английский язык). В протоколе, составленном в отношении издателя журнала по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала, сказано:

«Выявлены основания для внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации (перерегистрация СМИ) в связи с изменением языка».

Роскомнадзор составил в отношении Амурского государственного университета протокол за выпуск журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» с примерами на иностранных языкахhttps://t.co/rVYgVmxslP pic.twitter.com/QcMQdVZWSh — Медиазона (@mediazzzona) November 7, 2020

Видимо, из-за возникшего резонанса вокруг этого дела, РКН административное производство прекратил.

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Богородский городской суд приговорил журналиста к штрафу в 300 тыс. руб. за пост в телеграм-канале «Сорокин хвост», в котором говорилось, что в России проходит «спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью». Там также описывалось массовое паломничество верующих в Серафимо-Дивеевский монастырь в разгар пандемии коронавируса, «предположив», что акция, организаторы которой известны ФСБ, повторится на Пасху.

Несмотря на явно ироничный окрас сообщения, это не помешало ФСБ возбудить против журналиста уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), Следственному комитету — провести у него дома обыск, а суду — вынести шокирующий своим формалистским подходом приговор.

Нижегородского журналиста Александра Пичугина оштрафовали на 300 000 рублей в рамках дела о распространении фейков про коронавирус из-за публикации в Telegram-канале «Сорокин хвост». При этом сам Пичугин заявил, что его пост был шуткой. pic.twitter.com/aUwwkZW4xo — ШАХ И МАТ♟ (@vadik_check) November 11, 2020

.В конце ноября юристы Центра защиты прав СМИ подали в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда жалобу на приговор.

«Признание журналиста виновным в совершении уголовного преступления, а также суровость наказания в виде большого штрафа могли оказать «сдерживающий эффект» на осуществление права на свободу выражения мнения в России, породить самоцензуру и отвратить других журналистов от открытого обсуждения вопросов, вызывающих общественную обеспокоенность», — говорится в апелляционной жалобе.

Кроме того, защита убеждена, что в действиях Александра Пичугина отсутствует состав преступления, а суд неверно интерпретировал заключение судебной экспертизы.

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В середине ноября власти Тывы внезапно ограничили использование официального названия региона на официальных ресурсах и сервисах обмена сообщениями. Теперь, согласно постановлению Правительства республики, его можно применять только с согласия государственной комиссии.

Закон Тувы требует не использовать наименование региона без разрешения в названиях СМИ https://t.co/N6gMqVf4iT — Ведомости (@Vedomosti) November 15, 2020

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Басманный суд Москвы удовлетворил иск члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова с требованием удалить публикации к трем изданиям — «Ведомостям», Forbes и «Собеседнику» — и пользовательнице Facebook Наринэ Давыдовой. Поводом для обращения в суд стала публикация «Ведомостей» 2017 на основе рейтинга Forbes с заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Сенатор полагает, что некоторые из тезисов статьи порочат его деловую репутацию. Керимов потребовал взыскать с изданий по 50 тыс. руб. моральной компенсации, с Давыдовой, которая процитировала все три издания с прямыми ссылками на их статьи, — 10 тыс. руб. Кроме того, он потребовал признать публикации недействительными, обязать удалить их и опровергнуть.

Сулейман Керимов выиграл иск против «Ведомостей», Forbes и «Собеседника», а также пользовательницы Facebook Наринэ Давыдовой. Они должны выплатить сенатору компенсацию и удалить материалы о нем https://t.co/O245zuyKXq — Snob (@snob_project) November 20, 2020

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Ближе к концу ноября издание UfaTime.ru, а также его руководство оштрафовали на 460 тыс. руб. за публикацию о жестоком обращении родителей с детьми. Летом 2020 года портал выложил материал с видео, на котором родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура. Однако тут проснулся Роскомнадзор, который обратился в суд, поскольку — внимание — видео было опубликовано без разрешения родителей.

«Нас обвиняют в распространении персональных данных ребенка без согласия родителей. Мы указывали, что его лица не видно, но суд это не убедило. А то, что по крайней мере благодаря шумихе, которая возникла от публикации этого видео, в дело вмешалась прокуратура и СК, вот это — защита прав ребенка — в счёт не берется. Тут только разглашение персональных данных и все, будьте добры заплатить штраф. Все наши аргументы были просто проигнорированы», — рассказал главный редактор Сергей Щербенок.

Совет по правам человека Башкирии считает штраф изданию UfaTime необоснованным наказанием https://t.co/0Trs3q9EmA pic.twitter.com/6nyMEgTklj — ProUfu (@proufuru) November 24, 2020

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Тем временем в Калининграде Роскомнадзор попытался через суд заблокировать сайт Rugrad.eu за отказ включаться в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Первое заседание по рассмотрению иска пройдёт в середине декабря.

Роскомнадзор хочет заблокировать калининградский сайт за отказ входить в реестр по слежке https://t.co/bedBeOYUq5 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) November 25, 2020

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Но завершаем дайджест на хорошей ноте. 8 октября мировой суд в Горно-Алтайске прекратил два административных дела журналиста Сергея Михайлова, которого обвиняли в распространении фейк-ньюс. 20 мая журналист в том же СМИ опубликовал статью, в которой рассказал, что госпиталь в Горно-Алтайске скоро переполнится из-за заболевших COVID-19. В протоколе говорилось, что главный врач Республиканской больницы опроверг эту информацию. Следствие также проверяло Михайлова по статье 207.1 УК РФ (распространение фейков), но отказало в возбуждении уголовного дела.

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