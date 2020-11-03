В России могут расширить круг лиц для обязательной сдачи биометрии

В Госдуму внесён правительственный проект, расширяющий круг людей, которых в обязательном порядке будут подвергать государственной геномной регистрации. Это «лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы; лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту». Само определение геномной регистрации тоже скорректировано и подразумевает теперь биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определённых фрагментах ДНК физического лица или неопознанного трупа.

В России расширяют обязательную биометрию https://t.co/0E3sv4pBOD — rgrus (@rgrus) November 3, 2020

Сейчас геномная регистрация обязательна только для осуждённых и лишённых свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых взят в ходе следствия.

Предлагаемое законопроектом расширение перечня, по мысли авторов документа, увеличит массив соответствующей федеральной базы и приведёт к более эффективному использованию геномной информации, полученной в том числе за минувшие годы. За 2021-2023 же годы её объём может увеличиться до 5,2 млн. объектов учёта, что будет соответствовать 3,5 % от общего количества населения России.

Сбор геномной информации и развитие на её основе поисковых алгоритмов — одно из наиболее перспективных направлений в раскрытии и расследовании преступлений, говорится в пояснительной записке к документу. Инициаторы поправок также ссылаются на зарубежный опыт, который, как утверждается, показывает, что «базы данных ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1 % от общего количества населения страны». На 1 января 2020 года в базе содержался геном 0,6 % населения России (965 315 объектов учёта).

Учёт геномной информации ведёт уполномоченное подразделение МВД России. Документ позволит проводить регистрацию ещё и экспертным подразделениям Следственного комитета. Расходы федерального бюджета на реализацию проекта в 2020-2022 годах запланированы в размере около 7,66 млрд руб., большая часть из которых потребуется МВД.

.

.

.