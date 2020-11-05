Госдума рассмотрит введение штрафов за сокрытие средств в электронных кошельках

Группа сенаторов и депутатов от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым подготовила поправки в закон о валютном контроле и внесла их на рассмотрение в Госдуму. Законопроект обязывает граждан отчитываться в Федеральную налоговую службу о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. В противном случае владельцев таких кошельков ждёт штраф от 20% до 40% от суммы этих операций. Нарушение сроков представления отчётов влечёт предупреждение или административный штраф для граждан — в размере от 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере от 500 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Аксаков объяснил предлагаемые поправки противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма. «Это делается в том числе для борьбы с коррупцией, для борьбы со всевозможными сомнительными операциями, незаконными операциями. Этому правилу следуют многие страны», — сказал он.

Гражданам предложили отчитываться о зарубежных электронных кошельках https://t.co/Hg3i6dDDE7 — rgrus (@rgrus) November 3, 2020

Новые поправки также предусматривают полный запрет на использование иностранных электронных кошельков для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности и операций, связанных с внешней торговлей или кредитованием, пишет «Коммерсант».

Сейчас всё большее число финансово-кредитных организаций за рубежом предоставляют клиентам возможность безналичных платежей с помощью электронных средств, в том числе так называемых электронных кошельков, без использования для этого банковского счёта.

Согласно действующему законодательству, граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в том случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год денег превышает 600 тыс. руб. Исключение составляют счета, открытые в странах ЕАЭС или государствах, с которыми у России налажен автоматический обмен финансовой информацией. В отношении электронных средств платежа обязанность отчитываться также отсутствует.

По данным Mediascope, чаще всего россияне используют электронные кошельки для оплаты мобильной связи, услуг ЖКХ, а также покупок в зарубежных интернет-магазинах. Возможно, иностранные кошельки нужны гражданам и для накопления сбережений, предположили в Консалтингово-аналитическом союзе. Или их используют для получения заработной платы фрилансерами, которые работают на западные компании, а также для перевода средств друзьям или родителям, или детям, перечисляют в Совете ассоциации «Электронные деньги».

Крупные иностранные игроки работают через российские подразделения, поэтому их могут не заставлять отчитываться в налоговую, считают в «Электронных деньгах» и приводят в пример PayPal. Там также отмечают, что непонятно, подпадают ли под законопроект кошельки, в которых лежат криптовалюты.

Эксперты полагают, что если у фискальных органов будет складываться впечатление, что источником появления этих средств на зарубежном счете стали какие-то доходные операции их владельца, то, возможно, ему будет доначислен подоходный налог, в чём заинтересован бюджет.

В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2021 года.

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