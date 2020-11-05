Минтранс может создать единую систему навигации на автодорогах

Министерство транспорта России планирует создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД). Тендер на проведение научно-исследовательских работ на 48 млн руб. по новому проекту выиграло подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Разработка системы позволит исключить дублирование данных и верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов и др.

Минтранс хочет объединить в подведомственные ему дорожные IT-сервисы на одной платформе, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС, пишет «Коммерсантъ».

«Это будет единое платформенное решение для софтверных компаний»,— сказали изданию в министерстве.

Система призвана уменьшить себестоимость транспортных услуг за счёт улучшения логистики перевозок грузов и пассажиров и снизить смертность при авариях за счёт анализа безопасности движения на конкретных участках автомагистралей.

Во многом развитие цифровой навигации в России определяют сервисы Google и «Яндекса», но для интенсивного прогресса в этом сегменте должны быть созданы более конкурентные условия, считают в компании-разработчике ПО Artezio. Кроме того, новая ФГИС может стимулировать развитие рынка беспилотников, требующего систем сверхточной навигации, отметили в департаменте цифровой трансформации компании «ПЭК». В Pony Express рассчитывают, что новая система повысит прозрачность рынка грузоперевозок, большая доля которых сейчас осуществляется по серым схемам.

Разработка системы пройдёт с 2021 по 2027 годы. Предприятия, занимающиеся навигационными картами и сервисами, получат к ней бесплатный доступ. В компании «Интеллектуальный резерв» посчитали, что для государства обслуживание и обновление ГИС обойдётся в 60–70 млн руб. в год.

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