Операторы каршеринга против «избирательного регулирования отрасли»

Каршеринговые компании «Яндекс.Драйв», Youdrive и Belka.car выступили против разработки отдельного закона о регулировании их деятельности, сообщают «Ведомости». Соответствующий документ планируют обсудить в комитете по транспорту в Госдуме. Участники рынка назвали избирательное регулирование отрасли избыточным. Они опасаются, что им ограничат время аренды, предъявят условия к цветовой окраске и увеличат отчётность, что в конечном итоге приведёт к оттоку клиентов. При этом другие участники рынка под такое регулирование не подпадут.

Компании, таким образом, отреагировали на заявления членов думского комитета о планах на федеральном уровне запретить пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, а также позволение управлять автомобилем посторонним лицам — не тем, кто оформляют аренду в приложении.

Отдельно Институт развития правового общества ранее предлагал ввести ответственность компаний за неисправность автомобилей и прописать в договоре между арендодателем и арендатором порядок обязательного обследования машин. В ИРПО убеждены, что пользователи проводят лишь беглый визуальный осмотр состояния транспортного средства перед арендой, в то время как многие неисправности можно обнаружить только при движении.

«Автомобили каршеринга всегда исправны, поскольку находятся на официальной гарантии производителя, проходят регулярное ТО согласно регламенту производителя», — ответили авторы письма, добавив, что дополнительные требования к транспортным средствам будут препятствовать появлению новых предприятий на рынке.

Депутаты считают, что пользователи каршеринга создают бОльшую угрозу аварийности, чем остальные участники движения. ИРПО подтверждает это данными московского Центра организации дорожного движения, согласно которым за 2019 год количество ДТП в столице с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом (до 421 случая).

«В Москве одни из самых небезопасных водителей автомобилей — это водители каршеринга, потому что, когда не своя машина, когда ты относишься к ней абы как, я не говорю, что это поголовно, но, по крайней мере, мы имеем факты: и количество ДТП, и количество нарушений, по большей части это касается каршеринговых автомобилей», — говорил член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев.

Аварийность в этом сегменте высокая, подтверждают в общественном движении «Синие ведерки». Там полагают, что регулирование отрасли должно быть направлено в целом на сегмент проката автомобилей, либо для этого рынка следует определить собственного регулятора.

В Минтрансе пока не видят необходимости разработки отдельного закона: каршеринг уже регулируется ст. 642–644 Гражданского кодекса РФ, поэтому оснований для нового документа нет. При необходимости дополнительного контроля можно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, уточнили в ведомстве. Каршеринг является одним из самых молодых и динамично развивающихся видов городского транспорта. В Москве в 2019 году, по данным ИРПО, система стала первой в мире по динамике развития и по количеству автомобилей: сейчас в ней работает 31 тыс. автомобилей, ими пользуется 1 млн человек. Каршеринговый парк России составляет 40– 50 тыс. автомобилей.

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