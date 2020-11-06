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06.11.2020

Генпрокуратура потребовала от «Новой газеты» удалить цитаты из книги «ФСБ взрывает Россию»

Данная книга, написанная бежавшим в Великобританию экс-сотрудником госбезопасности Александром Литвиненко в соавторстве с диссидентом Юрием Фельштинским, была внесена в список экстремистских материалов в 2015 году, но запрета на выдержки из неё до сего момента не было

GP trebuyet udalit Novuyu FSB vzryvaet Rossiyu  

В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении с сайта «Новой газеты» выдержек из книги «ФСБ взрывает Россию», которую в 2015 году признали экстремистской, сообщает пресс-служба РКН:

«По иску прокуратуры суд признал текст, размещенный «Новой газетой», относящимся к категории информации, доступ к которой подлежит ограничению. Материалы признаны экстремистскими».

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Главный редактор издания Дмитрий Муратов сказал, что они пока не получали сообщений от Роскомнадзора.

«Там же должны быть приведены те конкретные материалы, которые мы должны убрать. Будем смотреть. Это же не первый случай такой. Отнесемся к этому серьезно, чтобы не получить предупреждения», — сказал главред.

В книге рассказывается конспирологическая версии о терактах в жилых домах осенью 1999 года. Авторы книги — бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко и диссидент Юрий Фельтишинский. Несколько глав в 2001 году опубликовали в специальном выпуске «Новой газеты».

В 2015 году Хорольский районный суд Приморского края по иску прокурора признал книгу экстремистской, после чего она была внесена в список экстремистских материалов. Ссылки на неё теперь блокируются на территории РФ.

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