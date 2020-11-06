Разработчикам приложений для iOS придётся отчитываться о собираемых данных

Apple с 8 декабря вводит для разработчиков приложений функцию «Ярлыки конфиденциальности», с помощью которой те обязаны будут уведомлять своих пользователей о типе данных, собираемых во время своей работы. На специальных карточках программ в App Store будет отображаться, какую информацию разработчики собирают для рекламы, персонализации продукта и аналитики.

Разработчики Apple с 8 декабря будут обязаны предоставлять пользователям информацию о том, какие данные собирает их приложение. Для этого в App Store появятся «ярлыки» по аналогии с этикетками на продуктах в магазинахhttps://t.co/gXtUTQj7JI — Стартапы и бизнес (@vcru) November 6, 2020

Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.

При этом будет у нового правила и исключение. Так, если приложение не использует собранные данные для отслеживания и для рекламы, а сам сбор является нерегулярным и необязательным, то разработчикам не обязательно создавать специальные ярлыки. Пользователи сами, уже после установки, будут вправе выбирать, на сбор чего давать разрешение, а что все же стоит запретить.

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