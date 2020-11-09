ЕС планирует разрешить спецслужбам доступ к шифрованной переписке

Европейский Союз может позволить спецслужбам получать доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом, пишет Bloomberg ссылкой на проект документа, подготовленный в преддверии встречи министров внутренних дел ЕС 13 ноября. «Доступ к цифровым данным становится всё более критически важным, идёт ли речь о данных о соединении или о контенте», — говорится в нём. Поводом для ускоренной разработки резолюции послужил теракт в Вене.

ЕС намерен получить доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом, сообщает Bloomberg:https://t.co/uM8uTIoZa7 pic.twitter.com/jd9Paze4Dv — ТАСС (@tass_agency) November 9, 2020

Авторы инициативы отмечают, что «социальные сети и другие провайдеры хостинговых услуг несут ответственность за то, чтобы их сервисы не использовались для незаконной деятельности или для пропаганды преступности, терроризма или ненависти». Таким образом, необходимо создать инструмент для «удаления материалов террористического характера менее чем через час после сообщения о них», следует из проекта резолюции.

При этом Евросоюз, как утверждается в документе, «полностью поддерживает разработку, внедрение и использование устойчивого шифрования». Но криптография не должна мешать компетентным органам исполнять свою работу офлайн или онлайн. Технические решения для получения доступа к зашифрованным данным, однако, должны соответствовать принципам легальности, прозрачности, необходимости и пропорциональности.

Это не первая попытка в мире поставить шифрование под контроль. В апреле 2019 года в России Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

«ФСБ становится цифровым трендсетером», — заметили авторы канала «Нецифровая экономика».

В декабре 2019 парламент Австралии принял закон, предписывающий технологическим компаниям предоставлять полиции доступ к зашифрованным данным пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для борьбы с преступниками.

В октябре 2020 года немецкое правительство одобрило законопроект о доступе спецслужб к зашифрованной переписке пользователей мессенджеров.

Политическое предложение ЕС по ужесточению надзора за технологическими компаниями, в том числе в областях, связанных с устранением террористической пропаганды, ожидается уже в декабре. Кроме того, Европейская комиссия готовится рассмотреть перспективу возложения на технологические платформы большей ответственности за распространение агрессивных ненавистнических высказываний, пропаганды террора и другого незаконного контента на их сайтах.

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