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09.11.2020

Минпросвещения заходит в детский онлайн-позитив

Министерство просвещения РФ совместно с Институтом изучения детства решили обратиться к интернет-среде, занявшись созданием фильмов и радиопередач, которые будут вовлекать подрастающее поколение в позитивную деятельность — для этого специально был разработан "план мероприятий стратегии воспитания на 2021-2025 годы"

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Министерство просвещения РФ совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования намерено создавать фильмы и радиопередачи для СМИ, которые будут вовлекать детей в позитивную деятельность. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании экспертных советов при комитете Госдумы по образованию и науке:

«В целях формирования позитивной развивающей среды мы совместно с коллегами из Института изучения детства, семьи и воспитания планируем в том числе создавать медиаконтент, фильмы, радиопередачи для средств массовой информации и интернета, развивать онлайн-механизмы вовлечения детей в позитивную деятельность».

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Он также сообщил, что в правительство был внесен план мероприятий стратегии воспитания на 2021−2025 годы, и если не работать с онлайн-средой, то вряд ли получится достигнуть поставленных целей.

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