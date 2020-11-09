Минпросвещения заходит в детский онлайн-позитив

Министерство просвещения РФ совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования намерено создавать фильмы и радиопередачи для СМИ, которые будут вовлекать детей в позитивную деятельность. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании экспертных советов при комитете Госдумы по образованию и науке:

«В целях формирования позитивной развивающей среды мы совместно с коллегами из Института изучения детства, семьи и воспитания планируем в том числе создавать медиаконтент, фильмы, радиопередачи для средств массовой информации и интернета, развивать онлайн-механизмы вовлечения детей в позитивную деятельность».

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Он также сообщил, что в правительство был внесен план мероприятий стратегии воспитания на 2021−2025 годы, и если не работать с онлайн-средой, то вряд ли получится достигнуть поставленных целей.

Минпросвещения планирует создавать для СМИ направленный на детей контент:https://t.co/uPU9GBtiyC pic.twitter.com/RFTO4gKhgj — ТАСС (@tass_agency) November 9, 2020

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