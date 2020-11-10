Москву пристально рассмотрят свысока

Правительство Москвы намерено потратить до 134,55 млн рублей из городского бюджета на «мониторинг объектов» с помощью беспилотников, обнаружили «Открытые медиа». Соответствующий тендер проводит департамент информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии. Также тендерную документацию подробно изучил «Ъ».

Правительство Москвы потратит до 134,5 млн рублей из городского бюджета на «мониторинг объектов» с помощью беспилотников и лазеров, выяснили «Открытые медиа». Снимать и сканировать пока предполагается не перемещения горожан, а «объекты городской… https://t.co/kkKK7gR79Z — Открытые медиа (@OpenMedia_io) November 9, 2020

Подрядчик мэрии должен будет с помощью дронов проводить съёмку объектов городской инфраструктуры Москвы и «прилегающей территории Московской области», а также «иных территорий, функциональное назначение которых связано с деятельностью города Москвы».

Съёмки должны проводиться с высокой степенью детализации. Так, БПЛА предстоит пролететь свыше 3,4 тыс. км над городом, обеспечив видеосъемку объектов с разрешением Ultra HD 4K (и частотой не менее 29 кадров в секунду). Кроме того, власти ждут использования видеокамер с углом обзора 360 градусов: дроны с таким оборудованием должны пролететь 197 км пути, отсняв в панорамном формате видео с еще более детальным разрешением.

В тендере оговариваются и 5,2 тыс. панорамных фотоснимков, а также услуги по лазерному сканированию местности с целью построения цифровой 3D-модели. В последнем случае дрон должен быть оснащен оборудованием, позволяющим формировать «облако точек лазерных отражений» — не менее 40 штук на 1 кв. м. Представитель одного из крупных операторов беспилотников объясняет, что эта работа производится лидаром — «высокоточным прибором, который несколькими лучами строит точную поверхность объекта». В конкурсной документации уточняется, что подрядчик должен провести 40 лазерных сканирований; объем каждого участка — 50 тыс. кв. м. Конкретные маршруты облетов и участки съемок не раскрываются.

Заявки на тендер принимаются до 30 ноября. Уточняется, что съемки предназначены для внутреннего использования сотрудниками мэрии.

Съёмка с дронов объектов городской инфраструктуры будет проводиться по запросам органов исполнительной власти столицы и подведомственных им учреждений, сообщил «Открытым медиа» представитель ДИТ Москвы:

«Дроны позволяют наиболее эффективно реализовать задачи по проведению фото и видеосъёмки таких объектов независимо от плотности застройки, удалённости объектов от наилучших точек съёмки и возможности оперативного доступа к таким объектам».

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В ДИТ дали понять, что беспилотники обеспечивают «наилучший визуальный контроль объектов городской инфраструктуры» и позволяют проводить съемку независимо от плотности застройки и возможностей доступа к ним. В департаменте уточнили, что полученные фотографии и ролики используются для подготовки «материалов комплексного градостроительного планирования» и мониторинга стройплощадок, где «невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения».

Гендиректор компании «Аэромакс» (занимается беспилотными проектами) Максим Чижов рассказал «Ъ», что съемка с передачей данных в онлайн-режиме и техника с обзором 360 градусов могут также применяться для контроля соблюдения норм экологического законодательства.

Однако представитель крупного оператора беспилотников не понимает, зачем мэрии понадобилось 3D-сканирование местности лазерами.

«Такие модели используются для съемки магистральных трубопроводов в труднодоступных местах. В остальных случаях заказчики нередко оплачивают услугу, но потом не очень понимают, что делать с 3D-моделями»,— уточняет он.

В ДИТ сообщили, что лазерное сканирование нужно «для дополнительной оценки градостроительного планирования сложных объектов, где нужна точность измерений». В мэрии не сказали, о каких объектах идет речь, сказав, что съемки будут организовываться по запросам органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

В ноябре 2019 года ДИТ уже заключал контракт на видеосъёмку городских объектов с помощью беспилотников в течение года. Его сумма составила 49,18 млн рублей, однако лазерное сканирование объектов города и создание панорам в техзадание тогда не входило. Подрядчиком мэрии стало ижевское ООО «ЦСТ», которое работает под брендом Zala Aero и входит в группу концерна «Калашников». Однако уже в феврале 2020 года контракт был расторгнут — «ЦСТ» не смогло вовремя получить необходимые разрешения на проведение аэрофотосъёмки и использование воздушного пространства.

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