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10.11.2020

Москву пристально рассмотрят свысока

Столичные власти потратят более 134 миллионов рублей на мониторинг городских объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

BPLA dlya DIT  

Правительство Москвы намерено потратить до 134,55 млн рублей из городского бюджета на «мониторинг объектов» с помощью беспилотников, обнаружили «Открытые медиа». Соответствующий тендер проводит департамент информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии. Также тендерную документацию подробно изучил «Ъ».

Подрядчик мэрии должен будет с помощью дронов проводить съёмку объектов городской инфраструктуры Москвы и «прилегающей территории Московской области», а также «иных территорий, функциональное назначение которых связано с деятельностью города Москвы».

Съёмки должны проводиться с высокой степенью детализации. Так, БПЛА предстоит пролететь свыше 3,4 тыс. км над городом, обеспечив видеосъемку объектов с разрешением Ultra HD 4K (и частотой не менее 29 кадров в секунду). Кроме того, власти ждут использования видеокамер с углом обзора 360 градусов: дроны с таким оборудованием должны пролететь 197 км пути, отсняв в панорамном формате видео с еще более детальным разрешением.

В тендере оговариваются и 5,2 тыс. панорамных фотоснимков, а также услуги по лазерному сканированию местности с целью построения цифровой 3D-модели. В последнем случае дрон должен быть оснащен оборудованием, позволяющим формировать «облако точек лазерных отражений» — не менее 40 штук на 1 кв. м. Представитель одного из крупных операторов беспилотников объясняет, что эта работа производится лидаром — «высокоточным прибором, который несколькими лучами строит точную поверхность объекта». В конкурсной документации уточняется, что подрядчик должен провести 40 лазерных сканирований; объем каждого участка — 50 тыс. кв. м. Конкретные маршруты облетов и участки съемок не раскрываются.

Заявки на тендер принимаются до 30 ноября. Уточняется, что съемки предназначены для внутреннего использования сотрудниками мэрии.

Съёмка с дронов объектов городской инфраструктуры будет проводиться по запросам органов исполнительной власти столицы и подведомственных им учреждений, сообщил «Открытым медиа» представитель ДИТ Москвы:

«Дроны позволяют наиболее эффективно реализовать задачи по проведению фото и видеосъёмки таких объектов независимо от плотности застройки, удалённости объектов от наилучших точек съёмки и возможности оперативного доступа к таким объектам».

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В ДИТ дали понять, что беспилотники обеспечивают «наилучший визуальный контроль объектов городской инфраструктуры» и позволяют проводить съемку независимо от плотности застройки и возможностей доступа к ним. В департаменте уточнили, что полученные фотографии и ролики используются для подготовки «материалов комплексного градостроительного планирования» и мониторинга стройплощадок, где «невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения».

Гендиректор компании «Аэромакс» (занимается беспилотными проектами) Максим Чижов рассказал «Ъ», что съемка с передачей данных в онлайн-режиме и техника с обзором 360 градусов могут также применяться для контроля соблюдения норм экологического законодательства.

Однако представитель крупного оператора беспилотников не понимает, зачем мэрии понадобилось 3D-сканирование местности лазерами.

«Такие модели используются для съемки магистральных трубопроводов в труднодоступных местах. В остальных случаях заказчики нередко оплачивают услугу, но потом не очень понимают, что делать с 3D-моделями»,— уточняет он.

В ДИТ сообщили, что лазерное сканирование нужно «для дополнительной оценки градостроительного планирования сложных объектов, где нужна точность измерений». В мэрии не сказали, о каких объектах идет речь, сказав, что съемки будут организовываться по запросам органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

В ноябре 2019 года ДИТ уже заключал контракт на видеосъёмку городских объектов с помощью беспилотников в течение года. Его сумма составила 49,18 млн рублей, однако лазерное сканирование объектов города и создание панорам в техзадание тогда не входило. Подрядчиком мэрии стало ижевское ООО «ЦСТ», которое работает под брендом Zala Aero и входит в группу концерна «Калашников». Однако уже в феврале 2020 года контракт был расторгнут — «ЦСТ» не смогло вовремя получить необходимые разрешения на проведение аэрофотосъёмки и использование воздушного пространства.

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