Эксперты считают малореалистичным запуск «арктических» ЦОДов

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил Правительству в рамках цифровизации Арктики создать в этом регионе сеть ЦОДов, в которых будут использованы отечественные аппаратно-программные комплексы, пишет «Ъ» со ссылкой на копию проекта документа, подготовленного к этому заседанию — источник в одной из госкорпораций подтвердил его подлинность. Председатель совета по цифровой экономике, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак также звявил, что обсуждается создание арктических дата-центров, а также предложение Минвостокразвития о введении налоговых льгот для IT-компаний в Арктике.

Размещение дата-центров в Арктике позволит сократить расходы на охлаждение оборудования и электроэнергию, объяснил источник издания, близкий к совету по цифровой экономике.

Представители рынка ЦОДов отнеслись к идее настороженно, они считают строительство дата-центров в Арктике экономически нецелесообразным, а по ряду параметров и невозможным. В регионе, по словам собеседников издания на рынке ЦОДов, нет энергомощностей, инженерных сетей, каналов связи, квалифицированных кадров, эффект экономии в условиях естественного холода преувеличен, а само строительство по стоимости будет дороже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас в Арктике доступен лишь спутниковый интернет.

По словам президента Ассоциации участников рынка ЦОДов Игоря Дорофеева, предложение будет интересно лишь госкомпаниям, которые будут строить ЦОДы в государственных интересах. Для частных же компаний запуск дата-центров в арктической зоне, по его словам, практически бесперспективен:

«ЦОДы должны находиться максимум в 300 км от потребителя, только такое расстояние гарантирует отсутствие задержек в передаче информации. Сейчас их строят в основном в Москве, потому что пока даже столичный рынок полностью не занят. Зачем устанавливать ЦОДы в малонаселенных регионах, где у них практически нет потребителей? Проблема и в том, что специалистов для обслуживания ЦОДов нужно как-то перевезти в Арктику, платить им высокие северные зарплаты».

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Согласно данным отчета iKS-Consulting, участники рынка действительно год от года увеличивают мощности ЦОДов именно в Москве и Петербурге, а не в регионах. К концу 2020 года, по прогнозу агентства, в двух столицах будет сосредоточено 85% серверных стоек, а в регионах — 15% (годом ранее — 16,3%).

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