На столичную систему видеонаблюдения потратят порядка 28,5 млрд рублей

Московские власти с 2021 по 2023 год потратят около 28,5 млрд рублей на видеонаблюдение, об этом со ссылкой на заявление замруководителя департамента финансов Москвы Павела Дитятева сообщает «Интерфакс».

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение https://t.co/m7oxNpA2xj — ИФ / Москва (@msk_today) November 10, 2020

«На функционирование системы видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 9,3 млрд рублей. Эти средства… позволят обеспечить функционирование без малого 176 тысяч камер и передачу с них видеоизображения в ЕЦХД», — сказал Дитятев.

В течение трех следующих лет ещё 20 млрд руб. собираются выделить на поддержку общегородской сети Wi-Fi и на доступ столичных учреждений в интернет, 14,6 млрд руб. — на закупку средств вычислительной техники и программного обеспечения, 1,5 млрд руб. — на обеспечение информационной безопасности.

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