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10.11.2020

На столичную систему видеонаблюдения потратят порядка 28,5 млрд рублей

Этой суммы должно хватить на обеспечение работы почти 176 тысяч камер и передачи с них изображения в единый центр хранения данных (ЕЦХД) в период с 2021 по 2023 годы

30 mlrd na kamery Msk  

Московские власти с 2021 по 2023 год потратят около 28,5 млрд рублей на видеонаблюдение, об этом со ссылкой на заявление замруководителя департамента финансов Москвы Павела Дитятева сообщает «Интерфакс».

«На функционирование системы видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 9,3 млрд рублей. Эти средства… позволят обеспечить функционирование без малого 176 тысяч камер и передачу с них видеоизображения в ЕЦХД», — сказал Дитятев.

В течение трех следующих лет ещё 20 млрд руб. собираются выделить на поддержку общегородской сети Wi-Fi и на доступ столичных учреждений в интернет, 14,6 млрд руб. — на закупку средств вычислительной техники и программного обеспечения, 1,5 млрд руб. — на обеспечение информационной безопасности.

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