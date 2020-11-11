Creative Commons выпустила отчёт за 2019 год

Creative Commons (CC), миссия которой заключается в продвижении свободных лицензий, отчиталась о своей деятельности за 2019 год, выложив в сеть очередной Annual Report. Документ опубликован под лицензией CC BY 4.0, что даёт всем пользователям право копировать и распространять данный материал на любом носителе или любом формате, а также ремикшировать, преобразовывать, развивать его для любых, даже коммерческих целей.

1/2 Our 2019 Annual Report is here! 🥳🥂 This report 📄 offers an overview of the work we did last year across #openeducation, #copyright reform, #openGLAM, #opensource, and much more. It also includes a few community spotlights 💡! Take a peek!https://t.co/iKpahvp9vv — Creative Commons (@creativecommons) November 5, 2020

Член совет директоров организации Молли Шаффер ван Ховелинг назвала 2019 год «одним из захватывающих для Creative Commons, для обмена знаниями и творчеством», что является сутью их миссии:

«Мы подготовили крупнейшее в истории CC Global Summit общественное мероприятие и вместе с нашими друзьями из «Архива Интернета» провели празднование «Общественного достояния». Мы запустили глобальную стипендиальную инициативу для нашей образовательной программы CC-сертификатов, помогающей разнообразным группам энтузиастов «Свободного обмена» вырастать в настоящих экспертов в этом деле. Мы продолжили работу с крупными культурными учреждениями, помогая им раскрывать знания и творческий потенциал, сделав работы в их коллекциях доступными всем желающим. Мы запустили CC Search и разработали другие инструменты, чтобы облегчить людям как публикацию, так и поиск для себя материалов с открытой лицензией».

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Организация отмечает, что в отчёте представлен обзор важной работы, проделанной CC в прошлом году во многих предметных областях, которые входят в зону её деятельности. Была продолжена работа с крупными музеями, чтоб большие коллекции стали достоянием общественности; оказана помощь ЮНЕСКО в предоставлении рекомендаций, способствующих международному сотрудничеству в области разработки и свободного использования доступных образовательных материалов; организованные ею мероприятия привлекли людей со всего мира, позволив встретиться и обсудить вопросы свободного доступа к знаниям и глобального цифрового будущего.

Генеральный директор Creative Commons Кэтрин Штилер подчеркнула, что отчёт разработан в новом, улучшенном формате, который должен ещё более эффективно и понятно осветить достижения и влияние организации. Она пообещала всесторонне развивать эту тему в будущем, особенно с учётом подготовлен к 20-летнему юбилею Creative Commons 2021 году.

В течение 2019 года, пишет организация, она не только нарастила свои усилия по четырём ранее запущенным программам, но также расширила их в ответ на потребности сообщества с учётом меняющегося характера Интернета и авторского права. В списке важных достижений и мероприятий прошлого года Creative Commons перечисляет:

Запуск CC Search — простой в использовании платформы, которая позволяет любому искать и находить изображения с открытой лицензией или являющиеся общественным достоянием;

— простой в использовании платформы, которая позволяет любому искать и находить изображения с открытой лицензией или являющиеся общественным достоянием; Организация самого крупного глобального саммита CC за всю историю, где приняло участие более 400 человек. Мероприятие проходило в столице Португалии — Лиссабоне. Участники представляли более чем 60 стран;

за всю историю, где приняло участие более 400 человек. Мероприятие проходило в столице Португалии — Лиссабоне. Участники представляли более чем 60 стран; Представлен первый набор стипендий для получения сертификата CC;

для получения сертификата CC; Запущены платформы CC Global Network , которые включают открытое образование, реформу авторского права и проект Open GLAM (глобальная сеть по обмену культурным наследием);

, которые включают открытое образование, реформу авторского права и проект Open GLAM (глобальная сеть по обмену культурным наследием); При поддержке Кливлендского художественного музея выпущено более 30 000 бесплатных высококачественных материалов и открыты цифровые изображения из коллекции музея под лицензией CC0;

и открыты цифровые изображения из коллекции музея под лицензией CC0; Creative Commons стала одним из организаторов празднования в США создания «Общественного достояния» в партнёрстве с «Архивом Интернета»;

в партнёрстве с «Архивом Интернета»; Организация помогала разработать и принять рекомендацию ЮНЕСКО по «Открытым образовательным ресурсам» (Open educational resources) , а также принять официальный документ, который помогает правительствам поддерживать открытое образование в своих странах;

, а также принять официальный документ, который помогает правительствам поддерживать открытое образование в своих странах; Обновлен CC License Chooser , чтобы создателям стало еще проще выбирать CC-лицензии при публикации своих работ;

, чтобы создателям стало еще проще выбирать CC-лицензии при публикации своих работ; Состоялось сотрудничество с Европейской комиссией для публикации переводов лицензии CC Suite версии 4.0 на всех 24 официальных языках Европейского Союза;

для публикации переводов лицензии CC Suite версии 4.0 на всех 24 официальных языках Европейского Союза; Переведены лицензии CC и инструменты общественного достояния на языки, которые понятны более чем миллиарду людей, включая стандартный и упрощенный китайский, корейский и чешский.

На данный момент почти 2 миллиарда человек работает в интернете с лицензией CC. Это помогает и организациям, и частным лицам получать разрешения на использование авторских и академических работ. Применяя инструменты CC, правообладатели посвящают свои работы всем людям планеты, делая их общественным достоянием.

Организация взаимодействует с правительствами и госучреждениями разных стран, чтоб использование и реализация свободных лицензий происходилщ гарантированно корректно. Важная часть юридической работы CC — это перевод лицензионных и других документов. Например, в 2019 году, как уже говорилось выше, был опубликован перевод версии 4.0 CC License Suite на китайский традиционный и упрощенный, корейский, чешский и словенский языки; а также Creative Commons Zero (CC0) — на испанский.

Важный аспект работы организации — Глобальная сеть CC (CCGN). «Это захватывающий и динамичный аспект общемировой деятельности CC, — говорится в отчёте. — Это дом для глобального сообщества, которое разделяет видение и ценности CC, и постоянно расширяется с приходом новых участников, проектов и национальных отделений CC». В 2019 году было увеличено до 42 человек количество руководителей отделений CC в разных странах, а число институциональных участников выросло до 504. «Мы расширили доступ в 72 страны!» — также отмечает организация.

Глобальный саммит, проводившийся в Лиссабоне организацией CC Portugal, был самым масштабным за всю историю организации. Более чем 400 участников со всего мира представили идеи, учитывающие сотни местных контекстов. Были представлены стипендии 150 получателям из 59 стран.

В отчёте также подробно описывается работа с сертификатом CC, который помогает сообшеству реализовывать потенциал открытых политик и открытого лицензирования. Авторы доклада напомнили и о запуске CC Open Source, позволяющего внесли свой вклад в более чем 20 технических проектов, которые поддерживает CC.

Организация обещает ещё больше наращивать усилия по продвижению свободных лицензий, задействуя здесь усилия и волонтёров, и сообщества, и государств, которые готовы к сотрудничеству. С полной версией доклада на английском языке можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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