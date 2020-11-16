«Росигрнадзор»: единороссы предложили создать регулятора азартных игр

Депутаты от «Единой России» Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин внесли в Госдуму законопроект №1055657-7 о едином регуляторе азартных игр. Предполагается, что он в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам. Учредителем госрегулятора азартных игр единороссы предлагают сделать Минфин.

Созданная госкомпания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов, следует из законопроекта. Она также получит право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. В пояснительной записке сказано:

«Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, так же, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени».

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Регулятор будет выполнять функции по перечислению целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта, а также по подготовке предложений по совершенствованию законодательства о госрегулировании организации и проведения азартных игр и участию в разработке проектов нормативных правовых актов в данной области.

База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений составит 1% от базы.

Напомним, в данный момент надзором за деятельностью беттинговых платформ занимается Федеральная налоговая служба, которая имеет полномочия по внесудебной блокировке соответствующих сайтов и на данный момент является своего рода «чемпионом» в этом вопросе среди всех остальных ведомств.

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