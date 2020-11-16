Серийные преступления хотят раскрывать с помощью ИИ

На стратегической сессии, посвящённой искусственному интеллекту (ИИ), МВД представило проект по внедрению нейросети для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника, сообщает РБК. Встречу проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее этот же проект обсуждался на заседании тематической рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы).

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в Правительстве, на внедрение такой технологии планируется потратить 55 миллиардов рублей. В том же проекте говорится об определении «индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

«Коммерсантъ» и РБК выяснили, что в 2024 году МВД внедрит нейросети для поиска серийных преступников и составления «фоторобота» по ДНК. На это потратят 55 миллиардов рублейhttps://t.co/KF6ItKxJ2K — TJ (@tjournal) November 16, 2020

В 2020 году МВД собирается начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023-м — приступить к «опытно-конструкторским работам» по созданию софта. РБК уточняет, что в 2024 году ведомство рассчитывает выпустить разработки в промышленную эксплуатацию.

Из заметок РБК и «Ъ» неясно, кто будет работать над таким программным обеспечением — специалисты МВД или сторонние компании. Также неясно, о каком способе или способах реализации ИИ говорит министерство в проекте (РБК говорит о нейросетях в заголовке, но в тексте их не упоминает).

Проект МВД направило для согласования чиновникам российского кабмина.

Нейросети о которых мы мечтали: https://t.co/s34Fk0MVn8 — Смирнов (@sssmirnov) November 16, 2020

Напомним, недавно из-за ошибки системы распознавания лиц в магазине «Ашан» был задержан житель Подмосковья, которого ИИ перепутал к покупателем, похитившим элитный алкоголь. Мужчина был доставлен в полицию, и правоозранители угрожали ему домашним обыском, а также 8 годами заключения. Отпущен на свободу он был только после вмешательства адвоката.

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