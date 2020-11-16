Пользователи подают жалобы на Apple и Google за слежку

В Европе организация по защите цифровых прав Noyb подала жалобы на использование Apple кода отслеживания (т.н. идентификатора для рекламодателей), который автоматически генерируется на каждом iPhone при настройке. Иски сделаны от имени отдельных немецких и испанских потребителей и переданы органам по защите данных соответствующих стран. Тем временем в США пользователи подали в суд на Google. Они обвиняют компанию в том, что она использует мобильный трафик пользователей Android без их разрешения для передачи информации, не связанной с использованием ими сервисов Google.

Apple размещает коды, аналогичные файлам cookies, в своих телефонах без согласия пользователей. Это явно нарушает законодательство Европейского союза о неприкосновенности частной жизни, заявили в Noyb. Там сослались на директиву ЕС о приватности в интернете (e-Privacy Directive), которая требует предварительного согласия пользователя на установку кода и использование получаемых с помощью него сведений.

Что касается Google, то пользователи Android должны принять аж четыре пользовательских соглашения: Условия пользования; Политика конфиденциальности; Соглашение об управляемом Google Play; Условия пользования Google Play. Но ни в одном из них не говорится, что на эти фоновые передачи Google тратит мобильный трафик пользователей.

По подсчётам юриста истцов, Samsung Galaxy S77 под управлением Android, с зарегистрированной учётной записью Google и предустановленными настройками, не работая, без подключения к Wi-Fi отправлял и получал 8,88 Мбайт данных в день. Почти все из них (94%) приходились на взаимодействие между устройством и корпорацией.

Большая часть передаваемой в Google информации – файлы журналов, в которых записывается доступность сети, открытые приложения и показатели операционной системы. Google мог бы отложить передачу этих сведений до тех пор, пока не будет доступно соединение Wi-Fi, но вместо этого она использует данные сотовой связи, тем самым обеспечивая себе возможность собирать данные в любое время. Истцы утверждают, что корпорация использует данные для своего рекламного бизнеса, и хотят добиться «разумной стоимости сотовых данных».

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