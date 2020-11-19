История Сергея Межуева: первый кейс по ошибке системы распознавания лиц в метро

В октябре в «Роскомсвободу» обратился наш читатель Сергей Межуев, которого система распознавания лиц в московском метро приняла за другого, объявленного в розыск. И несмотря на то, что полицейские сразу поняли ошибку, они отвели Сергея в отделение, собрали у него все данные, включая биометрические, и сказали, что история с ним не закончится, пока не будет найден разыскиваемый. Представляем подробности от первого лица, а также приводим комментарий наших юристов.

«7 октября я возвращался домой, когда на выходе со станции метро «Братиславская» остановился выбросить мусор в урну. Сзади ко мне подошёл полицейский, представившийся младшим прапорщиком, показал на мобильном телефоне фотографию с камеры на турникетах и спросил, я ли это. На изображении оказался я. Фотография была сделана сбоку. Полицейский сказал, что сработала система распознавания лиц и теперь нужно пройти в полицейский «аквариум» в метро, чтобы разобраться.

В «аквариуме» у меня попросили паспорт. Фотография в паспорте не совпала с изображением человека в розыске. Однако меня досмотрели (на наличие оружия) и посадили в комнате за решёткой. Я спросил: зачем. Мне сказали, что так положено по инструкции. Это было странно и неприятно: выяснилось же, что я другой человек, но мне всё равно ограничили свободу, пусть и ненадолго.

Через некоторое время приехал сотрудник в штатском, препроводил меня в 9 отдел полиции УВД на московском метрополитене и передал полицейским, работающим непосредственно с системой распознавания лиц. Они стали говорить, что я не тот, кого ищут: моя фотография не походила на фоторобот разыскиваемого. Это было видно невооружённым глазом. Фоторобот, кстати, вообще представлял собой какой-то графический рисунок. Тем не менее меня попросили снова показать паспорт, записали данные из него в книгу учёта поступивших, сфотографировали документ, сфотографировали меня на фоне стенда с измерением роста, сняли отпечатки пальцев в электронном виде и записали imei телефона. Далее внесли в какую-то базу, доступ к которой есть только у них, как я понимаю. После этого отпустили. Тем временем в ОВД привели человека, насчёт которого система ошиблась уже в третий раз!

Я спросил: что будет дальше? Мне ответили, что пока человек в розыске, моя история тоже не закончится.

Госсистемы уже не впервые ошибаются в отношении меня. И думаю, не только я один такой, люди просто это принимают как должное. Но это неправильно. Все должны участвовать в работе системы и менять её.

Я обратился в «Роскомсвободу», потому что она борется за благополучие людей. Я тоже хочу и готов всячески помогать. Сегодня, например, в метро человек по громкоговорителю пугал штрафом в 5 тыс. руб. за отсутствие масок. Я вызвал дежурного и спросил, на каком основании это делается. Дежурный не смог дать мне ответ, сказал, что этот человек вообще не с ними. Я подошёл к молодому человеку и попросил нормативные документы. Он показал мне, как я понял, какой-то внутренний документ от начальника. Я попросил официальные документы для общественности. Он сказал, что наверно, можно в интернете поискать. Получается, никаких нормативных актов у них нет. Считаю, всё это запугивание взаимосвязано: система распознавания лиц, данные об удалённых работниках. Всё началось ещё с первой волны».

.

***

.

Почему произошедшее незаконно — рассказывают юристы «Роскомсвободы»

.

Согласно закону «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» дактилоскопии подлежат:

— граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

— подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления,

— осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту;

— совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно.

Сергей никаких уголовно-наказуемых и административных деяний не совершал, постановление о привлечении его в качестве

обвиняемого/подозреваемого по уголовному делу ему не предъявляли.

В законе «О персональных данных» говорится, что данные человека, включая биометрические, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме их обладателя. Сбор персональных данных Сергея был осуществлен без какой-либо законной цели, предусмотренной законодательством.

.

Руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«На нашей памяти это первая такая жалоба на систему распознавания в метро. Но со слов Сергея понятно, что он не первый, в отношении кого она ошиблась. Сергей первый, кто обратил на это внимание.

Также мы узнали следующую тревожащую деталь: получается, систему обкатывают не только на фотографиях граждан, но и на фотороботах. Представьте фотороботы, которые рисуют со слов неких свидетелей.Конечно, такой матчинг будет иметь множество ошибок, что мы и видим.

Однако, если такие ошибки происходят, полицейские перед вами не только не извинятся, но ещё и соберут с вас дополнительные данные, при этом будут обращаться с вами, как с преступниками. Это недопустимо. По указанному факту нами были направлены запрос в 9-ый отдел полиции УВД на Московском метрополитене с требованием разъяснить ситуацию и немедленно уничтожить персональные данные Сергея, полученные в нарушение закона, а также жалоба в прокуратуру Московского метрополитена».

.

18 ноября обращение Сергея в 9 отдел полиции УВД на московском метрополитене зафиксировали в Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

.

***

.

Если в отношении вас также ошиблась система распознавания лиц, пишите нам на [email protected].

Напоминаем нашу позицию: пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Данный кейс — результат пробела в правовой базе.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию на сайте Change.org.

.



.

.