Копирайт-цензура на GitHub не прошла

GitHub восстановил репозитории проекта YouTube-dl, удаленные в конце октября 2020 г. из-за жалобы правообладателей, сообщает CNews, уточняя также, что возрожден с минимальными изменениями, не повлиявшими на его возможности, но при этом позволяющими защититься от дальнейших претензий со стороны различных организаций.

В октябре текущего года платформа по запросу RIAA удалила 18 репозиториев, среди которых сам YouTube-dl и 17 его форков. Ситуация получила масштабный резонанс, в том числе и потому, что YouTube-dl – это одно из самых популярных не только среди разработчиков ПО для скачивания роликов из интернета, но и в целом на GitHub.

Правообладатели заявили, что данная программа предназначена для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Помимо этого, в организации были уверены, что проект используется для распространения аудиозаписей и видеороликов без разрешения владельцев прав на них.

Github восстановил код проекта после того, как обнаружил, что жалоба на нарушение закона DMCA безосновательна, пишет TechCrunch. Изначально платформа полагала, что жалоба от столь известной организации как RIAA не может быть ошибочной, почему и вынуждена была отключить репозиторий YouTube-dl и опубликовала жалобу.

Но многие пользователи и эксперты отметили — запрет этой программы равноценен запрету магнитофона, поскольку его тоже при желании назвать инструментом музыкального пиратства. Создатели YouTube-dl не делали ссылок на популярные видео YouTube в качестве примеров для нелегального использования. Программой пользовались интернет-архивисты, нередко библиотеку применяли для загрузки бесплатных документальных фильмов, видео, представляющих собой достояние общественности, и так далее.

Теперь представители GitHub ссылаются на письмо, полученное недавно от юристов «Фонда электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation, EFF), которые взялись за дело youtube-dl. В письме команда EFF пояснила, что Google не использует какие-либо технические средства для предотвращения загрузки своих видео, которые должны быть бесплатно доступны для всех видов приложений, браузеров, умных телевизоров и так далее. Следовательно, библиотека youtube-dl не может быть заблокирована в соответствии с разделом 1201, так как вообще не обходит какую-либо систему защиты авторских прав. Ведь таковой попросту нет.

GitHub reinstates youtube-dl library after EFF intervention https://t.co/o4oE5h5mT2 — ZDNet (@ZDNet) November 17, 2020

GitHub обещает нанять технических и юридических экспертов, а также независимых специалистов, которые отныне будут рассматривать все претензии на удаление контента, связанные с разделом 1201 DMCA, поэтому создаёт фонд защиты в размере $1 млн. Нанятые платформой специалисты должны будут защищать опенсорс-разработчиков от ненужных судебных разбирательств, убеждаться, что требования правообладателей законны и действительно соответствуют DMCA.

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