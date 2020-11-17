Военные США покупают геоданные пользователей из разных приложений по всему миру

Американские военные покупают подробные данные о перемещениях людей по всему миру, полученные из обычных приложений, пишет издание Motherboard. Наиболее часто приобреталась персональная информация пользователей приложения Muslim Pro для молитв, скачанное более 50 млн скачиваний на Android и 98 млн в общей сложности на других платформах, включая iOS. Следующими в списке идут мусульманское приложение для знакомств Muslim Mingle, сервис объявлений CPlus for Craigslist, приложение для отслеживания штормов Global Storms, измерительный «прибор» Bubble level, шагомер Accupedo и др.

При получении информации военные США используют два параллельных потока данных о местоположении пользователей. Один идёт через компанию Babel Street, другой — X-Mode. Первая создала продукт Locate X, который собирает данные

специально для разведслужб и правоохранительных органов, вторая получает их непосредственно из приложений и передаёт широкому кругу клиентов, включая в конечном счёте военных.

Данные Locate X анонимизированы, но источник Motherboard сказал, что «мы можем полностью деанонимизировать человека». А генеральный директор X-Mode Джошуа Антон в недавнем интервью CNN, не скрывая, рассказал, что компания отслеживает 25 млн устройств в США каждый месяц и 40 млн в других странах, включая Европейский союз, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несколько разработчиков приложений, сотрудничающих с X-Mode, сказали Motherboard, что не знали о том, что данные о местоположении их пользователей отправляются военным. В политиках конфиденциальности приложений, как правило, напрямую не говорится, в каких целях могут использоваться собираемые сведения. В некоторых упомянуто, что компании могут применять их «для профилактики заболеваний и исследований, обеспечения безопасности, борьбы с преступностью и и передавать правоохранительным органам».

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