Следком отказался от идеи мониторинга «Двача», MDK и блога Навального

На днях Следственный комитет России заказал мониторинг сообщений о ведомстве и его главе Александре Басктрыкине на блог-платформах, в соцсетях и каналах Telegram. В числе тех, чьё мнение интересно следователям, — Алексей Навальный, Пётр Верзилов, «Двач», MDK и другие популярные источники. Первым на тендер, который СКР разместил на госзакупках, внимание обратили «Открытые медиа».

Следственный комитет заказывает мониторинг сообщений о ведомстве и его главе Александре Бастрыкине в твиттере Алексея Навального, Петра Верзилова, в телеграм-каналах Baza, «Двач», MDK и др.

За 3,6 млн руб. https://t.co/Lm4c6HMkXr — Пиратская партия (@ru_pirateparty) November 17, 2020

Согласно техзаданию, в задачи исполнителя входит ежедневный мониторинг с упоминанием СК и его главы, а также пресс-секретаря ведомства Светланы Петренко. Среди интересующих ведомство источников — СМИ, YouTube, Twitter, Facebook, Livejournal, Telegram, TamTam, etc.

В отчёте информацию о найденных публикациях нужно давать в сокращëнном виде, однако критические материалы об СК и персонально о Бастрыкине нужно предоставлять без сокращений, говорится в документе. Больше всего СК озабочен, что думает о нём ФБК: следователи заказали мониторинг блогов не только основателя фонда Алексея Навального, но и его ближайших соратников — пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также Леонида Волкова и Любови Соболь.

Причём Следственный комитет хочет, чтобы исполнитель мониторил по несколько площадок каждого из оппозиционеров. Например, следить нужно не только за YouТube-каналом «Навальный Live», но и за двумя Twitter-аккаунтами Навального (в реальности же у политика всего один персональный аккаунт).

Леонида Волкова повышенное внимание СК никак не беспокоит и никак не повлияет на то, что он пишет в свои соцсети, сказал он сам «Открытым медиа». «Это публичные соцсети, пусть читают», — добавил он.

Лучше бы Следственный комитет потратил выделенные на мониторинг деньги на поиск настоящих преступников, а также на борьбу с коррупцией, сказала Любовь Соболь. «А также напоминаю Бастрыкину, что дело по покушению на жизнь Навального до сих пор не возбуждено», — отметила она.

СК также требует мониторить публикации Алексея Федярова — руководителя юридического департамента в сообществе «Русь сидящая»; врача Леонида Рошаля; журналиста Андрея Караулова и депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Писарева.

Но в целом объекты мониторингового внимания СКР отнеслись к данной закупке с иронией.

На пробежке в горах узнал что Следственный Комитет создал государственную закупку на 3.6 миллиона рублей, чтобы читать в том числе мой тви. То что вы читаете просто так специальные агенты будут читать за миллионы рублей — причём за ваши же налоги, за ваш счет! pic.twitter.com/njqgvsUPHd — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 17, 2020

Смешно даже не то, что Бастрыкин оплачивает бюджетными деньгами мониторинг соцсетей сотрудников ФБК, а то что они собираются читать "два твиттер-аккаунта Навального". У меня один твиттер аккаунт. https://t.co/zdEEMC97zX pic.twitter.com/MMjdUb9icO — Alexey Navalny (@navalny) November 17, 2020

Самое странное в указании Бастрыкина — следить за "двумя аккаунтами Навального". Возмущена, что Алексей скрывал от меня свой теневой аккаунт( https://t.co/CO8cWv3g3u — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) November 17, 2020

Следственный комитет не намерен пристально следить за телеканалом «Дождь», газетами «Собеседник» и «Новая газета», потому что они «политизированны». По условиям техзадания их нужно добавлять в отчёты, только «если в их сюжетах/материалах присутствует что-то новое и важное». В отдельный раздел мониторинга нужно добавлять публикации о нарушениях прав человека и сообщения о возможных преступлениях и нарушениях, на которые не обратили внимания власти. Также сюда включаются петиции, в том числе с популярного сайта Сhange.org, получившие распространение в СМИ с указанием количества подписавшихся на момент подготовки обзора.

В СМИ и среди пользователей Рунета тендер Следкома вызвал широкий резонанс, и через несколько часов после выхода новости тендер был снят с сайта госзакупок:

Это подтверждается статусом тендера на портале мониторинга госзакупок, а также сообщением в официальном Telegram-канале ведомства:

«В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей, в связи с чем соответствующая заявка на сайте zakupki.gov.ru отменена».

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Однако средства массовой информации скептически относятся к тому, что отмена произошла из экономии. Многие уверены, что причиной тому стало повышенное внимание к закупке.

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