Приняты законы о наказаниях за призывы к отчуждению территорий РФ (в т.ч. онлайн)

Депутаты Госдумы приняли законы об ответственности за действия по «отчуждению части территории России» и за призывы к таким действиям. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

#Заседание: ГД приняла в третьем чтении законы во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиямhttps://t.co/a482e877VU pic.twitter.com/6NfmZ3SeTa — Государственная Дума (@dumagovru) November 18, 2020

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности страны, был озвучен впервые, то по новой статье 20.3.2 КоАП сначала будет наступать административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете. Для граждан они составят от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла законы об ответственности за отчуждение территорий. Речь идёт о штрафах до 500 тыс. рублей, а также уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за соответствующие действия. https://t.co/1r9p7BByaE pic.twitter.com/LcaGROWhWf — #говоритмосква (@govoritmsk) November 18, 2020

При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). При этом повышаются уголовные штрафы от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырех лет.

В Уголовный кодекс вводится новая статья 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областному суду.

В Госдуме считают соразмерным наказание за отчуждение территорий и призывы. Так, крымский единоросс Дмитрий Белик заявил, что:

«Приняв эти законы, мы сегодня не просто ставим крест на чьих-то попытках оспорить наши территории — мы ставим крест на том, что даже в информационном пространстве эти вопросы обсуждаться не должны. Россия может только прирастать территориями, другого быть не должно».

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Один из авторов поправок — Павел Крашенинников отметил, что эти изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.

Также он напомнил, что 11 августа 2020 года вступили в силу поправки в Закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым нарушение целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.

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