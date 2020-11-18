Физлиц тоже будут признавать иноагентами и запретят их публикации без спецметки

Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации подготовили проект о дополнительных мерах противодействия угрозам национальной безопасности. Информация об этом опубликована на сайте законотворческого органа. Авторы проекта хотят изменить отдельные законодательные акты и в целом ужесточить законодательство об «иностранных агентах».

«Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» аналогичный механизм учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства. Перечень этих сведений будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Согласно предлагаемым изменениям такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается по аналогии с правовым регулированием деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.

«Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании», — отмечают авторы.

Иностранным агентом, согласно поправкам, может быть признано не только то или иное объединение, но и физлицо, на которое также будет распространяться запрет на публикацию в СМИ и интернете информационных материалов «без указания на то, что некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо выполняют функции иностранного агента».

Законопроект предлагает «в случае осуществления иностранным журналистом, аккредитованным в РФ, деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста», включать таких людей в список физлиц-иноагентов. Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев называет это нонсенсом, поскольку:

«Иностранный агент — по определению имеет отечественное происхождение. Возможно, имеются в виду граждане России, которые аккредитованы в качестве иностранных журналистов, как, например, у русской службы BBC».

.

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков раскритиковал сразу несколько новых депутатских инициатив, назвав это «осенним обострением, накрывшим поздно, зато оказавшимся особенно ярким».

Он считает, что предлагаемую депутатами маркировку получат кандидаты «Умного голосования», которое проводит ФБК, признанный иностранным агентом.

Один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Климов утверждает, что всё это делается для того, «чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты».

В свою очередь, Волков уверяет, что инициативы с иностранными агентами, посадками за криптооперации, признание митингами очереди на пикеты и запрет вести агитацию в интернете имеют смысл только в контексте выборов:

«У них есть стройная «концепция», типа они догадались, как устроена «методичка Госдепа по оранжевым революциям»: из ЦРУ присылают биткоины, на них оппозиционеры устраивают агитационную кампанию в интернете, продвигая на эти грязные деньги своих кандидатов, а когда тех снимают с выборов или когда выборы фальсифицируют — выходят митинговать. И вот они себе это придумали — сами придумали, сами испугались — и решили с этим систематически бороться».

.

При этом оппозиционный политик уверен, что все вышеперечисленные инициативы работать не будут. «С биткоинами и интернет-агитацией у них просто ничего не получится (так как они не понимают, как это работает), маркировка кандидатов «иностранными агентами» скорее только поможет избирателям разобраться, а что касается запрета митингов — ну, слушайте, вон в Хабаровске 100 дней подряд «запрещенные» митинги, и что? Когда люди реально хотят выйти на улицу — они выходят. Вне зависимости от того, что там еще придумают кремлевские придурки в жидкой луже своих страхов и фантазий», — рассуждает Волков.

В Госдуму внесли законопроект о признании иноагентами иностранных журналистов, аккредитованных в России Получаешь зарплату? Иноагент! — #MDK (@mudakoff) November 18, 2020

Но не все разделяют его оптимизм.

«На самом деле это смотрится издалека и в перспективе «симпатично», — отмечает медиаменеджер, экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. — Помните, когда они вводили в первый раз иностранный агент, они апеллировали к западному опыту и говорили: «Ну, а что такое иностранный агент? Просто название. Мы же ничего не запрещаем. Если вы иностранный агент, то дальше вы можете делать всё то же самое, что остальные, а люди пусть сами решают». Это был их главный аргумент. Сейчас уже выясняется, что НКО-иностранному агенту, например, нельзя получать государственные гранты… Поэтому, что мы можем сказать про это? Когда вам говорят, что какой-то закон принимается просто для информирования граждан, вам врут. По этому закону рано или поздно вас будут сажать. И расширение этого закона — это фаза перед его углублением. Вот сейчас будет больше иностранных агентов, а потом иностранные агенты будут сосланы подальше. Зная логику развития системы можно не комментировать ее какие-то частности. Это всегда будет одинаково».

Юрист ОВД-Инфо Денис Шедов замечает, что:

«Внесенный сегодня законопроект продолжает тенденцию по маргинализации некоммерческих организаций и не аффилированных с государством экспертов. Законопроект обязывает СМИ и иные информационные ресурсы указывать на статус „иностранного агента“, в том числе и для физических лиц. Кстати, в этой законодательной инициативе детально прописан механизм включения физических лиц в списки инагентов на основании широких категорий иностранного финансирования и занятия политической деятельностью».

.

«Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложила признавать «иностранными агентами» незарегистрированные НКО, кандидатов на выборах, журналистов, занимающихся военно-промышленной тематикой (а также – хочется продолжить – отдельных собак, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти)», — иронизирует издание «Настоящее время».

Недавно в СМИ написали о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на возможное ужесточение законодательство для НКО — «иностранных агентов».

Чем это может быть чревато — рассказывает Олег Орлов, член совета ПЦ «Мемориал».https://t.co/yKmPXtxgAu — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) November 17, 2020

«Как только появится запрет на включение иностранных агентов в избирательные списки, тут же физические лица станут иностранными агентами, — считает экс- замминистра финансов и зампредседателя правления Банка России Сергей Алексашенко. — Или скажут, вот если ты работал в организации, которая является иностранным агентом, значит, автоматически являешься иностранным агентом. А если, не дай бог, с ней общался, участвовал в конференции, какого-нибудь Левада-центра или подписан на получении информации от Левада-центра, вот если ты получаешь от них, подписался и на твою почту приходит рассылка от Левада-центра, то ты автоматически распространяешь материалы иностранного агента. Значит мы тебя тоже записываем в иностранные агенты. Это все вопрос трактовки».

.

.

.