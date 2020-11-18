В Канаде вводят большие штрафы за нарушения прав пользователей в цифровом мире

Правительство Канады приняло закон, ужесточающий ответственность за нарушение прав граждан в киберпространстве, пишет Bloomberg. Теперь компаниям в случае неправильного обращения с персональными данными грозят штрафы в размере до 5% годового дохода или до 25 миллионов канадских долларов (19 миллионов американских долларов).

Закон также предоставляет интернет-пользователям больше контроля над использованием компаниями их данных и даёт гражданам право требовать уничтожения персональной информации о них.

«Поскольку канадцы всё больше полагаются на технологии, нам нужна система, которая позволяет знать, как используются наши данные, и даёт контроль над тем, как они обрабатываются. Для того чтобы Канада добилась успеха, а наши компании могли внедрять инновации, необходима система, основанная на доверии, с прозрачными правилами и правоприменением», — заявил министр инноваций Навдип Бейнс.

На сегодняшний Канада, как отметили в правительстве, ввела в области кибербезопасности самые суровые штрафы из стран «Большой семёрки» (международный клуб, объединяющий Канаду, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Японию).

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