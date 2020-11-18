Yandex.Zen
18.11.2020

В Канаде вводят большие штрафы за нарушения прав пользователей в цифровом мире

Новый закон не только предполагает наказания компаниям до 25 млн канадских долларов, но и также предоставляет пользователям больше контроля над использованием их персональных данных, а также право требовать их уничтожения

 

Правительство Канады приняло закон, ужесточающий ответственность за нарушение прав граждан в киберпространстве, пишет Bloomberg. Теперь компаниям в случае неправильного обращения с персональными данными грозят штрафы в размере до 5% годового дохода или до 25 миллионов канадских долларов (19 миллионов американских долларов).

Закон также предоставляет интернет-пользователям больше контроля над использованием компаниями их данных и даёт гражданам право требовать уничтожения персональной информации о них.

«Поскольку канадцы всё больше полагаются на технологии, нам нужна система, которая позволяет знать, как используются наши данные, и даёт контроль над тем, как они обрабатываются. Для того чтобы Канада добилась успеха, а наши компании могли внедрять инновации, необходима система, основанная на доверии, с прозрачными правилами и правоприменением», — заявил министр инноваций Навдип Бейнс.

На сегодняшний Канада, как отметили в правительстве, ввела в области кибербезопасности самые суровые штрафы из стран «Большой семёрки» (международный клуб, объединяющий Канаду, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Японию).

.

don but rks

.


SAFE horisont

.

Читайте также:

Теги: , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт