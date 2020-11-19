За активностью владельцев карты «Тройка» проследит ФСБ

Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили там интересного новичка — чаты пользователей программы лояльности (ПЛ) «Город», в которых те общаются с друзьями, также использующими данную ПЛ:

В чатах можно знакомиться с новыми людьми, узнавать новости из жизни Московского метрополитена и делиться мнением о товарах и услугах, также говорится в описании участника реестра ОРИ.

Программа лояльности «Город» – бонусная коалиционная программа для держателей транспортной карты «Тройка» на территории Москвы и Московской области. «Для участия в программе необходимо установить на свой телефон приложение Программы лояльности «Город», зарегистрироваться и находить самые выгодные торговые предложения», – сказано на сайте программы. К программе можно присоединиться, зарегистрировавшись на сайте или в мобильном приложении, привязав карту «Тройка».

И вот, как уже говорилось выше, один из проектов данной программы, с помощью которого её участники общаются между собою был внесён в реестр по слежке.

Напомним, согласно законодательству РФ, участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений), а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по запросам от их сотрудников.

.

.

.