МВД создаст централизованный банк биометрии россиян и иностранцев

МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос:

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства».

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Разработки позволят властям идентифицировать людей и неопознанные тела с помощью отпечатков пальцев, изображения лица и геномной информации. Планируется также взаимодействие с объединенной поисковой федеральной системой генетической информации.

Интересен тот факт, что создание одноимённой системы обсуждалось ещё в 2016 году на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Президента РФ Владимира Путина. Правда, цели и задачи ей обрисовывались несколько иные:

«Она будет создана с использованием программных средств и информационных продуктов отечественного производства и ускорит проведение многих процедур, например, пограничного контроля, что, конечно же, в интересах наших граждан, прежде всего, законопослушных», — говорил Путин, подчеркнув, что с помощью этой системы «можно будет быстро идентифицировать тех, кто по каким-либо причинам пытался или пытается нарушить закон».

Глава государства тогда предложил, чтоб на основе этой системы должна быть создана информационная учетно-поисковая база данных, а также банк списочной информации в отношении людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности: «Это поможет более оперативно выявлять преступников и террористов, а значит эффективнее обеспечивать общественный порядок, противостоять преступности, обеспечивать безопасность наших граждан».

Впервые идея создания общей информационной системы с биометрическими данными граждан была высказана главой МВД Владимиром Колокольцевым в 2014 году. Тогда он говорил о необходимости объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК- анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств.

В феврале 2020 года гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев рассказал РБК, что МВД готовит распознавание преступников не только по лицу, но и голосу, радужке глаза, татуировкам и, возможно, по походке. Тогда министерство планировало внедрить систему до конца 2021 года, но не уточняло, откуда у него появится база данных с анализами ДНК подозреваемых. Источник РБК говорил, что на разработку проекта министерство попросило несколько миллиардов рублей.

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