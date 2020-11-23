Создание Центробанком единой базы ПК и смартфонов юрлиц отменяется

Центробанк России прекратит разработку сервиса анализа работы устройств компаний, с которых они заходят в личный кабинет и совершают денежные переводы. Проект, который должен был помочь в выявлении сомнительных финансовых операций, пытались запустить дважды — летом и зимой 2019 г., однако дальнейшая работа признана представителями ЦБ нецелесообразной, пишет РБК.

По словам представителя ЦБ, решение о закрытии проекта было принято «по результатам апробации прототипа сервиса «Анализ технических устройств» на площадке ассоциации «Финтех». Банки начали использовать сервис в пилотном режиме с лета 2019 года, но делали это «без особого энтузиазма», рассказывал ранее источник на финансовом рынке.

В декабре прошлого года проект решили перезапустить. ЦБ планировал собрать единую базу информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. Однако теперь регулятор решил развивать собственную платформу KYC (know your client, «знай своего клиента»), которая «использует качественно иной состав информации для оценки риска клиентов кредитных организаций», сказал представитель ЦБ.

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов напомнил, что обязанность по анализу устройств клиентов со стороны банков существует с 2018 года:

«Однако создание единой платформы позволило бы сопоставить данные об устройствах, которые известны разным банкам, в то время как текущее сопоставление данных устройств осуществляется только на уровне одного банка».

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По словам Ефремова, с октября 2020 года каждый банк обязан передать в налоговую инспекцию информацию (IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и т.п.) об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету. Кроме того, Банк России ранее планировал обновить положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег), в котором содержатся основные признаки сомнительных операций. Изменения позволят банкам узнавать, какие счета в разных банках открыла с одного устройства компания-клиент.

Платформа KYC, которую планирует запустить ЦБ в ближайшие годы, позволит банкам оценивать благонадежность российских компаний, которые будут разделены на три группы с точки зрения риска: красную, желтую и зеленую.

Информация о клиентах будет предоставлена всем банкам — участникам системы. Впервые регулятор заявил об этой платформе в 2018 году, осенью 2020 года ЦБ пообещал запустить ее в конце 2021-го — начале 2022 года.

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