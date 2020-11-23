Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов

В профсоюзе работников образования «Учитель» призвали отказаться от родительских чатов в WhatsApp, признав их нелегитимными, сообщает Znak.com. Причиной такой реакции послужила массовая драка в Санкт-Петербурге, случившаяся из-за ссоры в одном из чатов.

«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать», — заявила сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

По её словам, общение родителей должно происходить на специальном форуме с присутствием модератора. «Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — отметила Балуева.

Победа гражданского общества! В профсоюзе работников образования «Учитель» призвали отказаться от родительских чатов в WhatsApp и признать их нелегитимными https://t.co/dIqftxCxgq — Pavel Chikov (@pchikov) November 23, 2020

22 ноября стало известно о массовой драке со стрельбой в Санкт-Петербурге, в результате которой задержали шесть человек. А в начале месяца погиб житель Волгограда Роман Гребенюк, которому проломили голову в отделении «Сбербанка» после переписки в родительском чате. Одна из мам посчитала его замечание в родительском чате оскорбительным и попросила своего брата разобраться с ним.

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