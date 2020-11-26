Большинство россиян стали не готовы публиковать политические шутки в Сети

Три четверти активных пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки. Об этом говорится в исследовании компании ESET (международного разработчика антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности), результаты которого приводят Forbes и CNews.

Опасения, что «за ними придут» после шуток о политике, не зависят от пола и возраста, сообщает компания ESET. 75% предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Более молодые в целом чаще позволяют себе подобный юмор, но все равно используют приватные каналы коммуникации.

Результаты опросов отличаются в зависимости от региона проживания.

Жители Хабаровска оказались наиболее закрытыми в плане публичных политических шуток. Не боятся последствий таких публикаций в интернете только 13% респондентов – самый низкий показатель по городам России. 73% опрошенных стараются избегать подобных шуток, но не боятся. 10% опасаются преследований из-за юмора онлайн, и лишь 3% хабаровчан пользуются для шуток о политике закрытыми чатами или приватными мессенджерами.

Наиболее беспечные или уверенные в себе – респонденты из Екатеринбурга и Казани. В этих городах максимальна доля тех, кто не боится шутить публично на темы политики: 37% в столице Урала и 30% в столице Татарстана. При этом казанцы на первом месте по числу тех, кто использует исключительно приватные группы для политического юмора – 7% опрошенных (в Екатеринбурге — 3%). В обоих городах-миллионниках страх за последствия шуточных публикаций испытывают по 3% пользователей.

Соцсети восприняли эту информацию с уже привычной иронией:

Ждём ваших шуток в реплаях. pic.twitter.com/KIIg5ySQm4 — Feraijo (@Feraijo) November 26, 2020

Чего бояться, когда можно шутить про Америку — Что происходит (@chtaaaaaa) November 26, 2020

80% боятся преследования даже в таких опросах. — rows (@_rowss) November 26, 2020

Обама чмо))) — Смирнов (@sssmirnov) November 26, 2020

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЯТЬСЯ ШУТИТЬ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ Это показали результаты опроса компании ESET. Каждый десятый пользователь рунета опасается, что «за ним придут». Три четверти опрошенных стараются вообще не шутить о политике. Наиболее бесстрашные шут… https://t.co/wxZ9SSKGUr pic.twitter.com/AoA4XqS7z9 — Россия без цензуры (@NocensorR) November 26, 2020

Москва заняла первое место по числу тех, кто боится шутить из-за возможных негативных последствий – 13% участников исследования. 63% стараются не публиковать шутки о политике и политиках, но не испытывают страха. 22% не видят опасности в политическом юморе, и только 2% предпочитают секретные каналы и группы.

Результаты социологического исследования показали, что мужчины и женщины 20-25 лет представляют подавляющее большинство (83%) от группы пользователей секретных чатов/мессенджеров для шуток на политические темы. При этом в двух крупных городах – Санкт-Петербурге и Новосибирске – респонденты ни разу не сообщили, что пользуются закрытыми каналами. Во всех городах опросили по 300 человек .

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