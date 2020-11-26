Мишустин: цифровые финансовые активы будут признаны имуществом

Правительство России внесёт изменения в Налоговый кодекс о признании криптовалют имуществом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это нужно, чтобы сделать рынок цивилизованным и затруднить создание теневых схем.

«Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом и их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде», — пояснил он.

По мнению премьера, цифровые финансовые активы — «относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растёт».

Напомним, цифровые финансовые активы — это токены, которые согласно принятому закону представляют из себя цифровые права, в свою очередь обеспечивающие права на участие в капитале, а также права по эмиссионным ценным бумагам. Выпускать их смогут только лица, внесённые в специальный реестр ЦБ и к которым предъявляются достаточно серьёзные требования как к квалификации руководства, так и к финансовому обеспечению организаторов таких токенсейлов.

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