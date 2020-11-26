Госдума приняла закон об удалёнке без «права на офлайн»

Принят закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях», разработанный депутатами Госдумы В.Володиным, С.Неверовым, А.Исаевым, М.Тарасенко и сенаторами В.Матвиенко, А.Турчаком, А.Клишасом и И.Святенко.

Госдума приняла закон об удаленной работе — НТВ (@ntvru) November 26, 2020

Принятыми поправками уточняется понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина:

«Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда».

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Трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

При временном переводе на удалёнку работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом. Предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам.

Кроме того, ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В частности, он не может быть уволен за прогул. Договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

Количество рабочих часов и режим рабочего дня устанавливается для сотрудника на удаленке коллективным договором или внутренним нормативным актом, но — с учетом мнения профсоюза. При этом если данные нормативы не установлены ни в одном из документов, работник сам устанавливает для себя график работы, отмечает «МБХ Медиа» в обзоре законопроекта накануне третьего чтения.

«В изначальной версии законопроекта, внесенного в Госдуму, для сотрудника на удаленке хотели предусмотреть возможность оплаты сверхурочных в случае, если ему приходится общаться с работодателем по работе через мессенджеры или электронную почту по окончании рабочего дня. Эта практика уже получила распространение в западных странах. Однако к третьему чтению данную норму из законопроекта исключили», — отмечает издание.

Согласно поправкам, внесенным в законопроект, удаленка не может служить основанием для снижения работнику зарплаты. Эту норму закрепят в статье 312 ТК РФ. Однако в случае, если специфика работы сотрудника на стационарном рабочем месте такова, что при переводе на удаленку он не может ее выполнять, ему будет оплачиваться лишь время простоя — не менее двух третей зарплаты.

Внесенные в законопроект поправки предполагают дополнение традиционных оснований для увольнения — таких как прогулы и невыполнение своих обязанностей, например, — новым аргументом. Так, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если в период выполнения трудовой функции он без уважительной причины не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд.

Исчезновение из документа «права на офлайн» удивило многих журналистов. К тому же, редакция к моменту второго чтения претерпела изменения, дающих больше преимуществ работодателю, который получил более широкий спектр причин для увольнения сотрудников.

Во время второго чтения законопроекта об особенностях дистанционной занятости россиян Госдума исключила «право на офлайн» для работников.https://t.co/HNKSVBxWtE — Znak.com (@znak_com) November 25, 2020

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» https://t.co/Yt4dpY8Ju5 — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) November 26, 2020

В законопроект об удаленке к основному чтению в Госдуме внесли изменения, ухудшающие положение работников. Из первоначальной концепции депутаты исключили право «на офлайн» и предложили разрешить увольнять сотрудников, не выходивших на связь два дня …https://t.co/QwSNuIynWk — ForbesRussia (@ForbesRussia) November 26, 2020

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Но, как сообщает РБК, Минтруд пояснил, что время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удалёнке является рабочим, то есть должно оплачиваться. Кроме того, в соответствии с нормами Трудового кодекса рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах, пояснили в министерстве.

Сами же законотворцы утверждают, что «право на офлайн» сохранено — просто оно «прописано более грамотным юридическим языком»:

❗️ Право на офлайн сохранено ко второму чтению поправок в Трудовой Кодекс: https://t.co/w8FajDTfqP — Государственная Дума (@dumagovru) November 26, 2020

Само понятие «рабочее время» в законопроекте представлено так же, как и в Трудовом кодексе – это время взаимодействия работника на удаленке со своим работодателем, и оно должно быть оплачено. Если взаимодействие выходит за рамки этого времени, то переработки должны оплачиваться как сверхурочные, что тоже прописано в Трудовом кодексе.

Режим рабочего времени для удаленной работы, согласно новой редакции законопроекта, должен быть прописан либо в коллективном договоре на предприятии, либо в трудовом договоре с каждым конкретным сотрудником, либо в дополнительном положении к нему.

Принудительная удалёнка невозможна, пишет CNews, но есть нюанс – перевод на удаленную работу без согласия работника допускается в том случае, если причиной для этого являются катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. Не исключено, что пандемия коронавируса может быть отнесена к категории катастроф природного характера.

Несмотря на то, что данные положения законопроекта выгодны для работников, в них есть определенные лазейки непосредственно для работодателей. Завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е. Кутафина Никита Лютов заявил РБК, что в новой редакции документа ни слова не говорится о помещении для удаленной работы:

«Если жилье работника не позволяет ему полноценно выполнять работу дистанционно, например, у него просто нет отдельной комнаты для этого, он оказывается в крайне уязвимом положении».

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Теперь закон должен будет одобрить Совфед и после этого документ отправят на подпись президенту.

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